За добу на фронті 167 боєзіткнень, ворог намагався вклинитися в нашу оборону біля Греківки, найгарячіше на Покровському та Костянтинівському напрямках, - Генштаб. КАРТИ

Загалом, упродовж минулої доби, 21 жовтня 2025 року, на фронті було зафіксовано 167 бойових зіткнень.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Удари по території України

За уточненою інформацією, вчора противник завдав двох ракетних та 63 авіаційних ударів, застосувавши шість ракет та скинувши 148 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 4110 обстрілів, зокрема 89 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4488 дронів-камікадзе.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Харків Харківської області; Лиман, Костянтинівка Донецької області; Олександрівка, Малинівка Дніпропетровської області; Рівнопілля, Солодке, Запоріжжя Запорізької області; Херсон Херсонської області.

Удари по ворогу

За минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки противника.

Генштаб нагадує, що загалом, втрати російських загарбників минулої доби становили 1050 осіб. Також українські воїни знешкодили два танки, 11 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем, 160 безпілотних літальних апаратів, 96 одиниць автомобільної та одиницю спеціальної техніки окупантів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росіяни намагаються просунутися у бік Покровського на Олександрівському напрямку, - 110 ОМБр

Обстановка на Півночі

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках українські захисники відбили одну атаку загарбницьких військ. Також ворог завдав 8 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 21 керовану авіабомбу, та здійснив 160 обстрілів, зокрема шість – із реактивних систем залпового вогню.

Також дивіться: Спецпризначенці проникли в тил ворога на Північно-Слобожанському напрямку і влаштували засідку: знищено 13 окупантів. ВIДЕО

Обстановка на Харківщині

На Південно-Слобожанському напрямку ворог 13 разів намагався прорвати оборонні рубежі наших воїнів поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Строївки, Кам’янки, Западного та у бік Бологівки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося дев’ять ворожих атак. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника в районах Степової Новоселівки, Піщаного, Зеленого Гаю, Нової Кругляківки та у бік Петропавлівки й Курилівки.

Також читайте: РФ посилює обстріли на Півдні, ситуація має тенденцію до загострення, - Сили оборони

Обстановка на Сході

Як інформує Генштаб, на Лиманському напрямку ворог провів 17 атак. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Греківка, Копанки, Карпівка, Середнє, Колодязі, Дерилове, Мирне та Новоселівка.

На Слов’янському напрямку ворог здійснив п’ять спроб йти вперед у районах Серебрянки, Новоселівки, Виїмки та Переїзного.

Також зазначається, що на Костянтинівському напрямку ворог здійснив 25 атак у районах населених пунктів Біла Гора, Олександро-Шультине, Щербинівка, Плещіївки, Русин Яр.

"На Покровському напрямку наші захисники зупинили 64 штурмових дії агресора поблизу населених пунктів Никанорівка, Маяк, Сухецьке, Родинське, Червоний Лиман, Новоекономічне, Миколаївка, Промінь, Лисівка, Покровськ, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новомиколаївка, Котлярівка, Горіхове та Дачне", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: Окупанти продовжують накопичувати велику кількість живої сили на Лиманському напрямку, - 60 ОМБр

Обстановка на Півдні

На Олександрівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 11 атак в районах населених пунктів Іванівка, Філія, Вербове, Новогригорівка та Новомиколаївка.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили дві атаки окупантів поблизу Полтавки.

Генштаб також інформує, що на Оріхівському напрямку загарбники п’ять разів намагались йти вперед на позиції наших військ в районах Кам’янського, Степового та у бік Степногірська й Малої Токмачки.

Минулої доби на Краматорському й Придніпровському напрямках ворог наступальних дій не проводив.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога у тилу.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі