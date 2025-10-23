За время войны в Украине повреждено 640 культовых сооружений и убито 67 религиозных лидеров, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал сегодняшнюю ночную атаку россиян на Украину, в частности удар по территории синагоги в Киеве.
Об этом Сибига написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
"Атака РФ на Киев ночью повредила синагогу. Российский террор не жалеет никого, в том числе и религиозные сообщества", - написал он.
Сибига рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украине было повреждено 640 культовых сооружений, 67 религиозных лидеров были убиты
"Путин отвергает любые предложения мира, хочет продолжать войну, которую сам начал, и отказывается ее завершить. Мы должны лишить его возможности продолжать террор и агрессию: оставить без финансирования его военный бюджет и ослабить его военные возможности", - подчеркнул министр.
Ночная атака РФ на Киев
Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.
