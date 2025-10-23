РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11285 посетителей онлайн
Новости Потери Украины
149 0

За время войны в Украине повреждено 640 культовых сооружений и убито 67 религиозных лидеров, - Сибига

Последствия атаки шахидов на Киев в ночь на 23 октября

Министр иностранных дел Андрей Сибига прокомментировал сегодняшнюю ночную атаку россиян на Украину, в частности удар по территории синагоги в Киеве.

Об этом Сибига написал в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"Атака РФ на Киев ночью повредила синагогу. Российский террор не жалеет никого, в том числе и религиозные сообщества", - написал он.

Сибига рассказал, что всего с начала полномасштабного вторжения в Украине было повреждено 640 культовых сооружений, 67 религиозных лидеров были убиты

Также смотрите: На фронте погиб священник ПЦУ, преподаватель Волынской богословской академии Виталий Янковский. ФОТО

"Путин отвергает любые предложения мира, хочет продолжать войну, которую сам начал, и отказывается ее завершить. Мы должны лишить его возможности продолжать террор и агрессию: оставить без финансирования его военный бюджет и ослабить его военные возможности", - подчеркнул министр.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Священник ПЦУ Юрий Волик погиб в стрелковом бою, героически прикрывая собратьев. ФОТО

Ночная атака РФ на Киев

Около 23 часов российские оккупанты атаковали беспилотниками Киев. Работали силы ПВО, горожане сообщали о взрывах.

Автор: 

священник (235) синагога (44) Сибига Андрей (682) война в Украине (6626)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 