За час війни в Україні пошкоджено 640 культових споруд і вбито 67 релігійних лідерів, - Сибіга
Міністр закордонних справ Андрій Сибіга прокоментував сьогоднішню нічну атаку росіян на Україну, зокрема удар по території синагоги в Києві.
Про це Сибіга написав у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
"Атака РФ на Київ вночі пошкодила синагогу. Російський терор не шкодує нікого, зокрема й релігійні спільноти", - написав він.
Сибіга розповів, що загалом від початку повномасштабного вторгнення в Україні було пошкоджено 640 культових споруд, 67 релігійних лідерів було вбито
"Путін відкидає будь-які пропозиції миру, хоче продовжувати війну, яку сам розпочав, і відмовляється її завершити. Ми мусимо позбавити його можливості продовжувати терор і агресію: залишити без фінансування його воєнний бюджет і послабити його військові спроможності", - наголосив міністр.
Нічна атака РФ на Київ
Близько 23 години російські окупанти атакували безпілотниками Київ. Працювали сили ППО, містяни повідомляли про вибухи.
