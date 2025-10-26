Уничтожено 90 из 101 вражеского БПЛА, есть попадания в 4 локации, - Воздушные силы

В ночь на 26 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".

пресс-центр командования Воздушных сил.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают в Воздушных силах.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть 3 погибших и десятки раненых, среди них 7 детей. Известно, что среди погибших 19-летняя девушка. Трое детей госпитализированы с ожогами и множественными ранениями.