Уничтожено 90 из 101 вражеского БПЛА, есть попадания в 4 локации, - Воздушные силы
В ночь на 26 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину 101 ударным БпЛА типа Shahed, Гербера и беспилотниками других типов, около 60 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Как отработала наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 90 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
Зафиксировано попадание пяти ударных БпЛА на 4 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 5 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают в Воздушных силах.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что РФ атаковала дронами Киев. В результате вражеской атаки есть 3 погибших и десятки раненых, среди них 7 детей. Известно, что среди погибших 19-летняя девушка. Трое детей госпитализированы с ожогами и множественными ранениями.
