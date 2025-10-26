Знешкоджено 90 зі 101 ворожого БпЛА, є влучання на 4 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 26 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну 101 ударним БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Також читайте: Росія запустила ударні дрони по Україні, - Повітряні сили (оновлено)

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 90 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.

Чи є влучання?

Зафіксовано влучання п’яти ударних БпЛА на 4 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 5 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують у Повітряних силах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну 128-ма БпЛА: 72 цілі знешкоджено. ІНФОГРАФІКА

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що РФ атакувала дронами Київ. Внаслідок ворожої атаки є 3 загиблих та десятки поранених, серед них 7 дітей. Відомо, що серед загиблих 19-річна дівчина. Троє дітей госпіталізовані з опіками та множинними пораненнями.