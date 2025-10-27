За сутки на фронте 124 боестолкновения. Больше всего на Покровском направлении - 34, - Генштаб

За прошедшие сутки украинские войска отбили многочисленные штурмовые действия и атаки врага на Южно-Слобожанском, Купянском, Лиманском, Славянском, Константиновском и других направлениях. На Волынском и Полесском фронтах угрозы не зафиксировано.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

Всего за прошедшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения.

Обстрелы Украины

Вчера противник нанес один ракетный и 83 авиационных удара, применил одну ракету и сбросил 202 управляемые авиабомбы. Кроме этого, совершил 4039 обстрелов, в том числе 74 - из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 6190 дронов-камикадзе.

Авиационным ударам подверглись районы населенных пунктов Сладкое, Ровнополье, Железнодорожное, Нечаевка, Терноватое, Степногорск, Веселянка, Новояковлевка Запорожской области; Ольговка Херсонской области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Боевые действия

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение. Противник нанес два авиационных удара, сбросив при этом семь управляемых авиационных бомб, совершил 154 обстрела, в том числе три - из реактивных систем залпового огня.

На Южно-Слобожанском направлении противник 18 раз атаковал позиции украинских защитников вблизи Волчанска, Каменки, Строевки и в направлении Бологовки и Двуречанского.

На Купянском направлении вчера произошло девять боевых столкновений. Наши защитники остановили штурмовые действия противника в направлении населенных пунктов Песчаное и Петропавловка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Окружения украинских сил возле Купянска и Покровска нет: Зеленский опроверг российские фейки

На Лиманском направлении враг атаковал восемь раз, пытаясь вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Карповка, Среднее, Дерилово, Торское.

На Славянском направлении Силы обороны остановили девять наступательных действий захватчиков в районах Выемки, Серебрянки, Северска, Переездного и Федоровки.

На Краматорском направлении за прошедшие сутки противник не проводил наступательных действий.

На Константиновском направлении враг совершил 14 атак в районах населенных пунктов Щербиновка, Клебан-Бык, Русин Яр, Софиевка, Плещеевка и в направлении Константиновки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 34 штурмовые действия агрессора в районах населенных пунктов Ивановка, Родинское, Мирноград, Красный Лиман, Паньковка, Лысовка, Удачное, Новоэкономическое, Зверево, Котлино, Молодецкое и в направлении населенных пунктов Покровск и Новопавловка.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Покровск просочилось 200 военных РФ, продолжаются стрелковые бои. Кучеров Яр и Сухецкое под нашим контролем, - Генштаб

На Александровском направлении противник вчера совершил 14 атак вблизи населенных пунктов Сосновка, Степное, Поддубное, Александроград, Павловка, Новогригорьевка и в направлении населенного пункта Рыбное.

На Гуляйпольском направлении наши защитники остановили две вражеские попытки продвинуться вперед вблизи населенных пунктов Малиновка и Зеленый Гай.

На Ореховском направлении украинские подразделения остановили пять вражеских атак на позиции наших войск вблизи населенных пунктов Каменское, Новоандреевка, Степное и Степногорск.

На Приднепровском направлении противник дважды атаковал позиции наших защитников в направлении Антоновского моста - успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок агрессора не обнаружено.

Удары по врагу

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе и технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу.

За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили восемь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и две вражеские артиллерийские системы.

Потери российских захватчиков за минувшие сутки составляют 800 человек. Также украинские воины обезвредили два танка, три боевые бронированные машины, 34 артиллерийские системы, одну реактивную систему залпового огня, 547 беспилотных летательных аппаратов и 138 единиц автомобильной техники оккупантов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский сказал мне, что Украина готова воевать еще два-три года, - Туск