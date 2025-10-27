Венгрия должна отказаться от российской нефти и газа. США помогут избавиться от зависимости, - посол при НАТО Уитакер

Вашингтон ожидает, что Венгрия откажется от российской нефти и газа.

Об этом заявил посол Соединенных Штатов при НАТО Мэтью Уитакер в эфире телеканала Fox News, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

План как покончить с зависимостью от РФ

По словам посла, США ожидают, что такие страны как Венгрия, Словакия и Турция разработают план как покончить с зависимостью от российских энергоносителей и реализуют его. Уитакер добавил, что США готовы помочь Венгрии покончить с зависимостью от российских нефти и газа.

"Вы знаете, Венгрия, в отличие от многих своих соседей, не разработала никаких планов и не приняла никаких активных мер. Поэтому мы будем продолжать работать с ними, а также с их соседями, такими как Хорватия и другие страны, которые могут помочь им отказаться от российских энергоносителей", - отметил он.

Что предшествовало?

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто назвал ударом решение Совета Евросоюза об отказе от использования российского ископаемого топлива и анонсировал обращение в Суд ЕС.

Также сообщалось, что произошел взрыв на нефтеперерабатывающем заводе в Венгрии, который получает сырую нефть из РФ.

