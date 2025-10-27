УКР
Новини Угорщина купує російську нафту
Угорщина має відмовитися від російської нафти та газу. США допоможуть позбутися залежності, - посол при НАТО Вітакер

Метью Вітакер про відмову від російської нафти

Вашингтон очікує, що Угорщина відмовиться від російської нафти та газу.

Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".

Також читайте: Угорщина не буде блокувати 19-й пакет санкцій ЄС проти Росії, - Сійярто

План із позбавлення залежності від РФ

За словами посла, США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Вітакер додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу.

Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - зазначив він.

Також читайте: Трамп про плани Орбана обійти санкції США: "Я єдиний, хто має значення"

Що передувало?

  • Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
  • Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Угорщина (2564) газ (10754) нафта (5995) Вітакер Метью (35)
хана орбану-більше срать не буде
показати весь коментар
27.10.2025 09:09 Відповісти
а верхівці влади платити премії за ,,правильну,,, політику хто буде??люди тільки жити почали так сказати....
показати весь коментар
27.10.2025 09:10 Відповісти
Щоб змінити поставки палива в Угорщину треба спочатку замінити Орбана. По іншому не вийде. А самі угорці повинні зробити вибір яким жити - в Европі або на болотах
показати весь коментар
27.10.2025 09:12 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 09:14 Відповісти
не здивуюсь якщо ***** особисте платить орбану, та робить так щоб ця жаба була прі владі
показати весь коментар
27.10.2025 09:17 Відповісти
звичайно допоможе, поки влада не зміниться в вашингтоні, потім всі домовленості до сраки...
показати весь коментар
27.10.2025 09:18 Відповісти
показати весь коментар
27.10.2025 09:37 Відповісти
 
 