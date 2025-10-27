Угорщина має відмовитися від російської нафти та газу. США допоможуть позбутися залежності, - посол при НАТО Вітакер
Вашингтон очікує, що Угорщина відмовиться від російської нафти та газу.
Про це заявив посол Сполучених Штатів при НАТО Метью Вітакер в ефірі телеканалу Fox News, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "УП".
План із позбавлення залежності від РФ
За словами посла, США очікують, що такі країни як Угорщина, Словаччина і Туреччина розроблять план із позбавлення залежності від російських енергоносіїв і реалізують його. Вітакер додав, що США готові допомогти Угорщині позбавитись залежності від російських нафти і газу.
Ви знаєте, Угорщина, на відміну від багатьох своїх сусідів, не розробила жодних планів і не вжила жодних активних заходів. Тому ми будемо продовжувати працювати з ними, а також з їхніми сусідами, такими як Хорватія та інші країни, які можуть допомогти їм відмовитися від російських енергоносіїв", - зазначив він.
Що передувало?
- Раніше глава МЗС Угорщини Петер Сійярто назвав ударом рішення Ради Євросоюзу про відмову від використання російського викопного палива і анонсував звернення до Суду ЄС.
- Також повідомлялося, що стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ.
