Залужный выступил перед мэрами крупнейших городов Великобритании: Стоит развивать совместное производство

Посол и экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный выступил онлайн перед мэрами крупнейших британских городов и регионов.

"Сегодня у нас уже есть более двух десятков партнерских связей между украинскими и британскими городами. И этот список постоянно растет, а меморандумы превращаются в реальные проекты в различных сферах", - подчеркнул дипломат.

Он поблагодарил Великобританию за поддержку Украины во время войны, ведь "на коробках с гуманитарной помощью часто написаны знакомые британские города, которые и сами пережили бомбардировки во Второй мировой войне".

Посол обратил внимание на Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Великобританией.

"Документ, который на самом деле не создал, а только зафиксировал то, что уже давно существует между нашими народами. Это соглашение открывает возможности для совместных проектов в разных направлениях - от инноваций до местного самоуправления. И, безусловно, особое место занимает сотрудничество в оборонной сфере.

Великобритания уже много сделала для укрепления нашей обороны, но мы смотрим дальше. Мы хотим развивать совместные производства, технологии, обучение. Хотим, чтобы украинский и британский опыт взаимно обогащали друг друга. Чтобы мы вместе делали Европу безопаснее", - подытожил Залужный.

Соглашение о столетнем партнерстве

Напомним, 16 января 2025 года президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Великобритании Кир Стармер в Киеве подписали соглашение о столетнем сотрудничестве.

15 октября оно официально вступило в силу.

Что предусматривает соглашение?

В рамках соглашения Великобритания расширит программу подготовки украинских военных, и будет развивать сотрудничество в сфере дальнобойного вооружения и в создании оружия.

Договор призван построить прочные связи между государствами во всем спектре отношений:

от торговли, безопасности и обороны;

до науки и технологий, образования, культуры.

100-летнее партнерство является важным шагом в поддержке долгосрочной безопасности Украины - гарантируя, что она больше никогда не будет уязвимой к жестокости, которой подверглась от России - и обязуясь стоять бок о бок с суверенной Украиной в течение следующего века.

