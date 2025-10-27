УКР
Залужний виступив перед мерами найбільших міст Великої Британії: Варто розвивати спільне виробництво

Залужний закликав мерів найбільш британських міст до співпраці

Посол та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив онлайн перед мерами найбільших британських міст та регіонів.

Про це він повідомив у Фейбсуці, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні у нас вже є понад два десятки партнерських зв'язків між українськими та британськими містами. І цей список постійно зростає, а меморандуми перетворюються на реальні проєкти в різних сферах", - наголосив дипломат.

Він подякував Великій Британії за підтримку України під час війни, адже "на коробках з гуманітарною допомогою часто написані знайомі британські міста, які і самі пережили бомбардування у Другій світовій війні".

Посол звернув увагу на Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Документ, який насправді не створив, а тільки зафіксував те, що вже давно існує між нашими народами. Ця угода відкриває можливості для спільних проєктів у різних напрямках — від інновацій до місцевого самоврядування. І, безумовно, особливе місце займає співпраця в оборонній сфері.

Британія вже багато зробила для зміцнення нашої оборони, але ми дивимось далі. Ми хочемо розвивати спільні виробництва, технології, навчання. Хочемо, щоб український і британський досвід взаємно збагачували один одного. Щоб ми разом робили Європу безпечнішою", - підсумував Залужний.

Угода про сторічне партнерство

Нагадаємо, 16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

15 жовтня вона офіційно набула чинності.

Що передбачає угода?

У межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.

Договір покликаний побудувати міцні зв'язки між державами в усьому спектрі відносин:

  • від торгівлі, безпеки та оборони;
  • до науки та технологій, освіти, культури.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

Велика Британія Залужний Валерій
Всі звернули увагу на картинку за спиною?
показати весь коментар
27.10.2025 09:13 Відповісти
таки приїзди Дсонсона- Джонсонюка до України , в той час не були даремні ...він змінив сторію між Україною та Великою Британією ...
показати весь коментар
27.10.2025 09:24 Відповісти
вибачте що запитую,яким чином??ну якщо при цьому враховувати багатовікову історію англійського ,,партнерства,,.....
показати весь коментар
27.10.2025 09:38 Відповісти
краще би він у штабі сидів та керував!
показати весь коментар
27.10.2025 10:16 Відповісти
Такої би співпраці нашої дипломатії з державною та
місцевими владами ,як зумів Залужний ,та наладити
нашим дипломатам в США
показати весь коментар
27.10.2025 10:31 Відповісти
 
 