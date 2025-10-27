Залужний виступив перед мерами найбільших міст Великої Британії: Варто розвивати спільне виробництво

Посол та ексголовнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний виступив онлайн перед мерами найбільших британських міст та регіонів.

"Сьогодні у нас вже є понад два десятки партнерських зв'язків між українськими та британськими містами. І цей список постійно зростає, а меморандуми перетворюються на реальні проєкти в різних сферах", - наголосив дипломат.

Він подякував Великій Британії за підтримку України під час війни, адже "на коробках з гуманітарною допомогою часто написані знайомі британські міста, які і самі пережили бомбардування у Другій світовій війні".

Посол звернув увагу на Угоду про сторічне партнерство між Україною та Великою Британією.

"Документ, який насправді не створив, а тільки зафіксував те, що вже давно існує між нашими народами. Ця угода відкриває можливості для спільних проєктів у різних напрямках — від інновацій до місцевого самоврядування. І, безумовно, особливе місце займає співпраця в оборонній сфері.

Британія вже багато зробила для зміцнення нашої оборони, але ми дивимось далі. Ми хочемо розвивати спільні виробництва, технології, навчання. Хочемо, щоб український і британський досвід взаємно збагачували один одного. Щоб ми разом робили Європу безпечнішою", - підсумував Залужний.

Угода про сторічне партнерство

Нагадаємо, 16 січня 2025 року президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер у Києві підписали угоду про сторічну співпрацю.

15 жовтня вона офіційно набула чинності.

Що передбачає угода?

У межах угоди Велика Британія розширить програму підготовки українських військових, та розвиватиме співпрацю у сфері далекобійного озброєння та у створенні зброї.

Договір покликаний побудувати міцні зв'язки між державами в усьому спектрі відносин:

від торгівлі, безпеки та оборони;

до науки та технологій, освіти, культури.

100-річне партнерство є важливим кроком у підтримці довгострокової безпеки України – гарантуючи, що вона більше ніколи не буде вразливою до жорстокості, якої зазнала від Росії – і зобов'язуючись стояти пліч-о-пліч із суверенною Україною протягом наступного століття.

