Уничтожены 66 вражеских дронов из 100, есть попадания на 9 локациях, - Воздушные силы

В ночь на 27 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Что сбила наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.

Читайте: Обезврежены 90 из 101 вражеского БПЛА, есть попадания на 4 локациях, - Воздушные силы

Есть ли попадания?

Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.

Читайте: Россия атакует Украину ударными беспилотниками, - Воздушные силы (обновлено)

Что предшествовало?

Ночью и утром 27 октября российские беспилотники атаковали Конотоп на Сумщине.

Ночью и утром 27 октября украинские силы ПВО отбили атаки врага на Никопольский и Павлоградский районы, уничтожив 5 беспилотников. Пострадавших нет.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ