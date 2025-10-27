Уничтожены 66 вражеских дронов из 100, есть попадания на 9 локациях, - Воздушные силы
В ночь на 27 октября 2025 года войска РФ атаковали Украину сотней ударных БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов, около 70 из них - "шахеды".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.
Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Что сбила наша ПВО?
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 66 вражеских БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дронов других типов на севере, юге и востоке страны.
Есть ли попадания?
Зафиксировано попадание 26 ударных БПЛА на 9 локациях.
"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - отмечают Воздушные силы.
Что предшествовало?
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль