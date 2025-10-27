Знешкоджено 66 ворожих дронів зі 100, є влучання на 9 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 27 жовтня 2025 року війська РФ атакували Україну сотнею ударних БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів, близько 70 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Що збила наша ППО?
За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 66 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Чи є влучання?
Зафіксовано влучання 26 ударних БпЛА на 9 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
