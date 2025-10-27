Конотоп атакують безпілотники: у місті чути вибухи

Вночі та зранку 27 жовтня російські безпілотники атакували Конотоп на Сумщині.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міський голова Артем Семеніхін.

Перша хвиля обстрілів тривала з 22:00 до 22:50, коли окупанти масово атакували Конотоп ударними дронами. Семеніхін повідомив, що під час цих обстрілів постраждалих не зафіксовано, а значних руйнувань не виявлено.

Однак близько 01:37 розпочалася друга хвиля атаки. У місті знову пролунали вибухи, також є інформація про влучання.

Близько 6 ранку Конотоп знову атакують шахеди. Станом на 6:40 у місті пролунало щонайменше п'ять вибухів.

Масовані атаки на Конотоп

У ніч з 11 на 12 вересня 2024 року російські окупаційні сили здійснили масований удар по Конотопу з використанням БПЛА-камікадзе типу Шахед.

Внаслідок цієї атаки:

14 людей дістали поранення;

пошкоджено 7 багатоквартирних будинків, 1 приватний будинок, медичний та навчальний заклади, автівки, гаражі, магазин;

місто частково залишилось без світла.

У ніч на 5 травня 2025 року по Конотопу було завдано комбінованого ракетно-дронового удару - із застосуванням понад десятка "шахедів" та двох балістичних ракет. Тоді повідомлялось про знищення об’єкта інфраструктури міста. За попередніми даними, смертей чи поранених не зафіксовано.

28 вересня 2025 року також зафіксовано атаку БпЛА на Конотоп: двоє людей поранено, пошкоджено два об’єкти інфраструктури, житлові будинки.

