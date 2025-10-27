Конотоп атакуют беспилотники: в городе слышны взрывы

Ночью и утром 27 октября российские беспилотники атаковали Конотоп в Сумской области.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил городской голова Артем Семенихин.

Первая волна обстрелов продолжалась с 22:00 до 22:50, когда оккупанты массово атаковали Конотоп ударными дронами. Семенихин сообщил, что во время этих обстрелов пострадавших не зафиксировано, а значительных разрушений не обнаружено.

Однако около 01:37 началась вторая волна атаки. В городе снова раздались взрывы, также есть информация о попаданиях.

Около 6 утра Конотоп снова атакуют шахеды. По состоянию на 6:40 в городе прозвучало по меньшей мере пять взрывов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россияне ударили дроном по микроавтобусу на Сумщине: погиб человек, 13 раненых. ФОТО (обновлено)

Массированные атаки на Конотоп

В ночь с 11 на 12 сентября 2024 года российские оккупационные силы осуществили массированный удар по Конотопу с использованием БПЛА-камикадзе типа Шахед.

В результате этой атаки:

14 человек получили ранения;

повреждены 7 многоквартирных домов, 1 частный дом, медицинское и учебное заведения, автомобили, гаражи, магазин;

город частично остался без света.

В ночь на 5 мая 2025 года по Конотопу был нанесен комбинированный ракетно-дроновой удар - с применением более десятка "шахедов" и двух баллистических ракет. Тогда сообщалось об уничтожении объекта инфраструктуры города. По предварительным данным, смертей или раненых не зафиксировано.

28 сентября 2025 года также зафиксирована атака БПЛА на Конотоп: два человека ранены, повреждены два объекта инфраструктуры, жилые дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Войска РФ атаковали грузовик с продуктами в Белопольской громаде и ударили по многоэтажке в Сумах: двое пострадавших. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)