"Обнуление", пытки и взятки: как военные РФ массово убивают своих солдат на фронте в Украине, - СМИ

В российской армии на войне с Украиной распространена практика "обнуления" - внесудебных расправ над собственными солдатами. Солдат убивают за отказ идти в штурм, пьянство, нежелание делиться денежными выплатами или из-за личной неприязни с командирами.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вёрстка".

Массовые казни и "zeroing" с первого года войны

Как отмечается, с 2022 года в российской армии происходили массовые убийства собственных солдат без суда. К 2025 году методы репрессий стали более изощренными, включая персональные расправы из-за личных конфликтов и отказ платить командованию.

Военные рассказывают, что коллеги погибали просто из-за непослушания или нежелания выполнять смертельные задачи. Солдаты описывают сцены избиения и пыток, когда людей бросали в ямы, били головой о бетон, оставляли умирать в холодной воде или подвергали обстрелу.

"Пацана из моего взвода просто забили до смерти, положив голову на пол. Потому что после выполнения боевого задания он пил водку. То есть мы месяц сидели на передке без связи, без еды, у нас почти все 200 или 300. Мы пили воду из луж, до чертиков спали в воде и дерьме. И вот мы поехали в отпуск, все взрослые мужчины, ну, немного выпили, и нас начали ругать, как каких-то щенков. Ну, пацан застрял", - рассказывает военный РФ.

Командиры и исполнители "обнулений"

Данные "Layout" и "Verstek" свидетельствуют о том, что убийства и пытки организовывают конкретные командиры и подразделения. Например:

Ильхом Петер ("Shark") - капитан 80-го танкового полка, координирует обнуление через подчиненных.

Дмитрий Кемерово ("Kemer") и Михаил Дудуков ("Dudka") - выполняют прямые расправы и пытки.

Айнур Шарифуллин ("Kama") и Курабек Караев ("Resort") - командиры бригад, которые получают взятки и отправляют солдат на смертельные задания.

Эти команды применяют систему "zeroing", когда солдат отправляют на боевые задания без снаряжения, без оружия или под обстрел беспилотников, чтобы "освободить" их физически. Часто такие приказы мотивированы личными финансовыми интересами - отказываешься платить - уходишь "на ноль".

"Zeroing" из-за боевых заданий

Солдаты рассказывают, что их отправляли на штурмы без бронежилетов и оружия, используя как "живые мишени" для провокации противника. Один из случаев произошел под Красногоровкой зимой 2023 года: из 47 солдат в село спустились только пятеро.

"Знаете, там, там бывает, что... Там никогда не знаешь, от кого получишь пулю: от своего или от хохлов", - говорит военнослужащий РФ Дмитрий из 114 отдельной мотострелковой бригады.

Отказ выполнять штурм часто карался избиением, пытками и даже смертью на собственных позициях. Видео таких "обнулений" фиксировали во время боев, где командиры заставляли солдат драться друг с другом.

"Zeroing" с беспилотниками

В некоторых подразделениях применяли дроны для добивания раненых или нежелательных солдат. Например, 139-й штурмовой батальон под командованием Курабека Караева ("Resort") использовал беспилотники для выполнения "смертельных приказов". Солдат забрасывали гранатами, заставляли идти под обстрел, или оставляли беспомощными перед огнем.

Такие действия были редкими, но они демонстрируют новый уровень насилия, когда технологии используются для расправы с собственными солдатами.

Пытки до смерти

Военные описывают пытки в ямах и подвалах, которые часто завершались смертью жертвы. Солдаты оставались без еды и воды, избивали несколько раз в день. Трупы выбрасывали на фронт, выдавая за боевые потери. Командиры заставляли солдат драться друг с другом, чтобы выживать могли только сильнейшие.

Финансовые мотивы "обнулений"

Кроме прямого насилия, командиры требовали деньги: "за штурм", "за выживание" или просто "за жизнь". Солдаты, которые отказывались платить, оказывались среди тех, кого отправляли на смертельные задания. Бригады 80-го и 114-го полков показывают, что мотивация "nullifiers" (ред. - командиры и военнослужащие, практикующие такие казни) часто была финансовой.

Среди пострадавших от системы "zeroing" - мобилизованные солдаты и контрактники, которые не только подвергались физическому насилию, но и теряли жизнь из-за отказа выполнять приказы, долгов перед командирами или нежелания платить взятки. Родственники погибших сообщают о многомиллионных злоупотреблениях командиров и роскошной жизни на фронте - новые BMW, квартиры и блиндажи с мебелью, в то время как их подчиненные погибали или подвергались пыткам.

Бывшие бойцы подчеркивают, что "zeroing" стало инструментом запугивания и личных расчетов, а не только военной дисциплиной. Военные боятся говорить из-за риска быть "обнуленными" за любое недовольство или обращение в прокуратуру.

