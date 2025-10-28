"Обнуление", пытки и взятки: как военные РФ массово убивают своих солдат на фронте в Украине, - СМИ
В российской армии на войне с Украиной распространена практика "обнуления" - внесудебных расправ над собственными солдатами. Солдат убивают за отказ идти в штурм, пьянство, нежелание делиться денежными выплатами или из-за личной неприязни с командирами.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Вёрстка".
Массовые казни и "zeroing" с первого года войны
Как отмечается, с 2022 года в российской армии происходили массовые убийства собственных солдат без суда. К 2025 году методы репрессий стали более изощренными, включая персональные расправы из-за личных конфликтов и отказ платить командованию.
Военные рассказывают, что коллеги погибали просто из-за непослушания или нежелания выполнять смертельные задачи. Солдаты описывают сцены избиения и пыток, когда людей бросали в ямы, били головой о бетон, оставляли умирать в холодной воде или подвергали обстрелу.
"Пацана из моего взвода просто забили до смерти, положив голову на пол. Потому что после выполнения боевого задания он пил водку. То есть мы месяц сидели на передке без связи, без еды, у нас почти все 200 или 300. Мы пили воду из луж, до чертиков спали в воде и дерьме. И вот мы поехали в отпуск, все взрослые мужчины, ну, немного выпили, и нас начали ругать, как каких-то щенков. Ну, пацан застрял", - рассказывает военный РФ.
Командиры и исполнители "обнулений"
Данные "Layout" и "Verstek" свидетельствуют о том, что убийства и пытки организовывают конкретные командиры и подразделения. Например:
-
Ильхом Петер ("Shark") - капитан 80-го танкового полка, координирует обнуление через подчиненных.
-
Дмитрий Кемерово ("Kemer") и Михаил Дудуков ("Dudka") - выполняют прямые расправы и пытки.
-
Айнур Шарифуллин ("Kama") и Курабек Караев ("Resort") - командиры бригад, которые получают взятки и отправляют солдат на смертельные задания.
Эти команды применяют систему "zeroing", когда солдат отправляют на боевые задания без снаряжения, без оружия или под обстрел беспилотников, чтобы "освободить" их физически. Часто такие приказы мотивированы личными финансовыми интересами - отказываешься платить - уходишь "на ноль".
"Zeroing" из-за боевых заданий
Солдаты рассказывают, что их отправляли на штурмы без бронежилетов и оружия, используя как "живые мишени" для провокации противника. Один из случаев произошел под Красногоровкой зимой 2023 года: из 47 солдат в село спустились только пятеро.
"Знаете, там, там бывает, что... Там никогда не знаешь, от кого получишь пулю: от своего или от хохлов", - говорит военнослужащий РФ Дмитрий из 114 отдельной мотострелковой бригады.
Отказ выполнять штурм часто карался избиением, пытками и даже смертью на собственных позициях. Видео таких "обнулений" фиксировали во время боев, где командиры заставляли солдат драться друг с другом.
"Zeroing" с беспилотниками
В некоторых подразделениях применяли дроны для добивания раненых или нежелательных солдат. Например, 139-й штурмовой батальон под командованием Курабека Караева ("Resort") использовал беспилотники для выполнения "смертельных приказов". Солдат забрасывали гранатами, заставляли идти под обстрел, или оставляли беспомощными перед огнем.
Такие действия были редкими, но они демонстрируют новый уровень насилия, когда технологии используются для расправы с собственными солдатами.
Пытки до смерти
Военные описывают пытки в ямах и подвалах, которые часто завершались смертью жертвы. Солдаты оставались без еды и воды, избивали несколько раз в день. Трупы выбрасывали на фронт, выдавая за боевые потери. Командиры заставляли солдат драться друг с другом, чтобы выживать могли только сильнейшие.
Финансовые мотивы "обнулений"
Кроме прямого насилия, командиры требовали деньги: "за штурм", "за выживание" или просто "за жизнь". Солдаты, которые отказывались платить, оказывались среди тех, кого отправляли на смертельные задания. Бригады 80-го и 114-го полков показывают, что мотивация "nullifiers" (ред. - командиры и военнослужащие, практикующие такие казни) часто была финансовой.
Среди пострадавших от системы "zeroing" - мобилизованные солдаты и контрактники, которые не только подвергались физическому насилию, но и теряли жизнь из-за отказа выполнять приказы, долгов перед командирами или нежелания платить взятки. Родственники погибших сообщают о многомиллионных злоупотреблениях командиров и роскошной жизни на фронте - новые BMW, квартиры и блиндажи с мебелью, в то время как их подчиненные погибали или подвергались пыткам.
Бывшие бойцы подчеркивают, что "zeroing" стало инструментом запугивания и личных расчетов, а не только военной дисциплиной. Военные боятся говорить из-за риска быть "обнуленными" за любое недовольство или обращение в прокуратуру.
Але ця новина - про зс рф, і тому за порєбріком буде тихе, але активне заперечення, тут - волання "а у нас чєм лучшє?!"
Тут питання в іншому - "А ви уявляєте, що вони творитимуть з НАМИ, якщо ми підкоримося???!!!
Буча показала - ГУЛАГ здасться нам "раєм"...
Вам треба цікавого? НАТЕ!
В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами «психоз», «садизм», словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют. Наследие алкоголизма? Не думаю, чтоб русский народ был отравлен ядом алкоголя более других народов Европы, хотя допустимо, что при плохом питании русского крестьянства яд алкоголя действует на психику сильнее в России, чем в других странах, где питание народа обильнее и разнообразнее.
В Сибири крестьяне, выкопав ямы, опускали туда - вниз головой - пленных красноармейцев, оставляя ноги их - до колен - на поверхности земли; потом они постепенно засыпали яму землею, следя по судорогам ног, кто из мучимых окажется выносливее, живучее, кто задохнется позднее других.
Забайкальские казаки учили рубке молодежь свою на пленных.
В Тамбовской губернии коммунистов пригвождали железнодорожными костылями в левую руку и в левую ногу к деревьям на высоте метра над землею и наблюдали, как эти - нарочито неправильно распятые люди - мучаются.
Вскрыв пленному живот, вынимали тонкую кишку и, прибив ее гвоздем к дереву или столбу телеграфа, гоняли человека ударами вокруг дерева, глядя, как из раны выматывается кишка. Раздев пленного офицера донага, сдирали с плеч его куски кожи, в форме погон, а на место звездочек вбивали гвозди; сдирали кожу по линиям портупей и лампасов - эта операция называлась «одеть по форме». Она, несомненно, требовала немало времени и большого искусства.
Творилось еще много подобных гадостей, отвращение не позволяет увеличивать количество описаний этих кровавых забав.
Кто более жесток: белые или красные? Вероятно - одинаково, ведь и те, и другие - русские. Впрочем, на вопрос о степенях жестокости весьма определенно отвечает история: наиболее жесток - наиболее активный...
Думаю, что нигде не бьют женщин так безжалостно и страшно, как в русской деревне, и, вероятно, ни в одной стране нет таких вот пословиц-советов:
«Бей жену обухом, припади да понюхай - дышит? - морочит, еще хочет». «Жена дважды мила бывает: когда в дом ведут, да когда в могилу несут». «На бабу да на скотину суда нет». «Чем больше бабу бьешь, тем щи вкуснее».
Сотни таких афоризмов, - в них заключена веками нажитая мудрость народа, - обращаются в деревне, эти советы слышат, на них воспитываются дети.
Детей бьют тоже очень усердно. Желая ознакомиться с характером преступности населения губерний Московского округа, я просмотрел «Отчеты Московской судебной палаты» за десять лет - 1900-1910 гг. - и был подавлен количеством истязаний детей, а также и других форм преступлений против малолетних. Вообще в России очень любят бить, все равно - кого. «Народная мудрость» считает битого человека весьма ценным: «За битого двух небитых дают, да и то не берут».
Есть даже поговорки, которые считают драку необходимым условием полноты жизни. «Эх, жить весело, да - бить некого». Я спрашивал активных участников гражданской войны: не чувствуют ли они некоторой неловкости, убивая друг друга?
Нет, не чувствуют.
«У него - ружье, у меня - ружье, значит - мы равные; ничего, побьем друг друга - земля освободится».
Однажды я получил на этот вопрос ответ крайне оригинальный, мне дал его солдат европейской войны, ныне он командует значительным отрядом Красной армии.
- Внутренняя война - это ничего! А вот междоусобная, против чужих, - трудное дело для души. Я вам, товарищ, прямо скажу: русского бить легче. Народу у нас много, хозяйство у нас плохое; ну, сожгут деревню, - чего она стоит! Она и сама сгорела бы в свой срок. И вообще, это наше внутреннее дело, вроде маневров, для науки, так сказать. А вот когда я в начале той войны попал в Пруссию - Боже, до чего жалко было мне тамошний народ, деревни ихние, города и вообще хозяйство! Какое величественное хозяйство разоряли мы по неизвестной причине.
Замість того, щоб знищувати конфісковану контрафактну горілку та усякий шмурдяк в Україні, краще б її було закидувати коптерами, як гуманітарку на передову по усім позиціям кацапомордих-підоросів, результати були б просто колосальними...!!!
ДО ранку та боїв, би доживалиб, лише одиниці...!!!
Пяне кацапоморде падло, воювати НЕ БУДЕ і НЕ СХОЧЕ, а на мангал пустять усіх своїх поплічників, закусувати чимось і кимось потрібно...!!!
У Женевській конвенції НЕ НАПИСАНО, що під час військових дій (війни) можна та треба брати у полон ГАНІБАЛІВ у військовій формі, це вже 100% нелюди...!!!
взагалі похрін як у них там. головне щоб у нас такого не було.