"Обнулення", катування та хабарі: як військові РФ масово вбивають своїх солдатів на фронті в Україні, - ЗМІ

В російській армії на війні з Україною поширена практика "обнулення" - позасудових розправ над власними солдатами. Солдатів убивають за відмову йти в штурм, пияцтво, небажання ділитися грошовими виплатами чи через особисту неприязнь з командирами.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Вёрстка".

Масові страти та "zeroing" з першого року війни

Як зазначається, від 2022 року в російській армії відбувалися масові вбивства власних солдатів без суду. До 2025 року методи репресій стали більш витонченими, включаючи персональні розправи через особисті конфлікти та відмову платити командуванню.

Військові розповідають, що колеги гинули просто через непослух або небажання виконувати смертельні завдання. Солдати описують сцени побиття та тортур, коли людей кидали в ями, били головою об бетон, залишали помирати у холодній воді або обстрілювали.

"Хлопчину з мого взводу просто забили до смерті головою об підлогу. Тому що після виконання бойового завдання він пив горілку. Тобто ми місяць сиділи на передку без зв'язку, без їжі, у нас майже всі 200 або 300. Ми пили воду з калюж, спали у воді та лайні. І ось ми поїхали у відпустку, всі дорослі чоловіки, ну, трохи випили, і нас почали лаяти, як якихось цуценят. Ну, пацан і "залупився", - розповідає військовий РФ.

Командири та виконавці "обнулень"

Дані "Layout" і "Verstek" свідчать про те, що вбивства та тортури організовують конкретні командири та підрозділи. Наприклад:

Ільхом Петер ("Shark") - капітан 80-го танкового полку, координує обнулення через підлеглих.

Дмитро Кемерово ("Kemer") та Михайло Дудуков ("Dudka") - виконують прямі розправи та тортури.

Айнур Шаріфуллін ("Kama") та Курабек Караєв ("Resort") - командири бригад, які отримують хабарі та відправляють солдатів на смертельні завдання.

Ці команди застосовують систему "zeroing", коли солдатів відправляють на бойові завдання без спорядження, без зброї або під обстріл безпілотників, щоб "звільнити" їх фізично. Часто такі накази мотивовані особистими фінансовими інтересами - відмовляєшся платити - йдеш "на нуль".

"Zeroing" через бойові завдання

Солдати розповідають, що їх відправляли на штурми без бронежилетів та зброї, використовуючи як "живі мішені" для провокації противника. Один із випадків стався під Красногорівкою взимку 2023 року: з 47 солдатів у село зайшли лише п’ятеро.

"Знаєте, там, там буває, що...Там ніколи не знаєш, від кого отримаєш кулю: від свого чи від хохлів", - каже військовослужбовець РФ Дмитро з 114 окремої мотострілецької бригади.

Відмова виконувати штурм часто каралася побиттям, катуванням і навіть смертю на власних позиціях. Відео таких "обнулень" фіксували під час боїв, де командири змушували солдатів битися один з одним.

"Zeroing" із безпілотниками

У деяких підрозділах застосовували дрони для добивання поранених або небажаних солдатів. Наприклад, 139-й штурмовий батальйон під командуванням Курабека Караєва ("Resort") використовував безпілотники для виконання "смертельних наказів". Солдатів закидали гранатами, змушували йти під обстріл або залишали безпорадними перед вогнем.

Такі дії були рідкісними, але вони демонструють новий рівень насильства, коли технології використовуються для розправи з власними солдатами.

Тортури до смерті

Військові описують катування в ямах і підвалах, які часто завершувалися смертю жертви. Солдати залишалися без їжі та води, їх били кілька разів на день. Трупи викидали на фронт, видаючи за бойові втрати. Командири змушували солдатів битися один з одним, щоб виживати могли лише найсильніші.

Фінансові мотиви "обнулень"

Крім прямого насильства, командири вимагали гроші: "за штурм", "за виживання" або просто "за життя". Солдати, які відмовлялися платити, опинялися серед тих, кого відправляли на смертельні завдання. Бригади 80-го та 114-го полків показують, що мотивація "nullifiers" (ред. - командири і військовослужбовці, які практикують такі страти) часто була фінансовою.

Серед постраждалих від системи "zeroing" - мобілізовані солдати та контрактники, які не лише зазнавали фізичного насильства, а й втрачали життя через відмову виконувати накази, борги перед командирами чи небажання платити хабарі. Родичі загиблих повідомляють про багатомільйонні зловживання командирів та розкішне життя на фронті - нові BMW, квартири та бліндажі з меблями, в той час як їхні підлеглі гинули або зазнавали катувань.

Колишні бійці підкреслюють, що "zeroing" стало інструментом залякування та особистих розрахунків, а не лише військовою дисципліною. Військові бояться говорити через ризик бути "обнуленими" за будь-яке невдоволення або звернення до прокуратури.

