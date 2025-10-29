Берлин о предложении Лаврова предоставить гарантии безопасности НАТО: Россия должна прекратить войну

Германия не будет комментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и ЕС "гарантии безопасности" по ненападению.

Об этом заявила на брифинге в среду пресс-секретарь МИД ФРГ Катрин Дешауэр, цитирует Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Берлина

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Немецкий дипломат отметила, что Россия может в любой момент завершить неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства. В "предложении" Лаврова такого желания не прослеживается, добавила она.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", - заявила Дешауэр.

В свою очередь заместитель спикера правительства Штеффен Майер отметил, что в Берлине не видят готовности Путина к завершению войны, поэтому считают необходимым усилить давление.

Что сказал Лавров

Напомним, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО, и Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности.

