Берлин о предложении Лаврова предоставить гарантии безопасности НАТО: Россия должна прекратить войну

Лавров заявил о гарантиях для НАТО от России: Берлин прокомментировал

Германия не будет комментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и ЕС "гарантии безопасности" по ненападению.

Об этом заявила на брифинге в среду пресс-секретарь МИД ФРГ Катрин Дешауэр, цитирует Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Реакция Берлина

"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.

Немецкий дипломат отметила, что Россия может в любой момент завершить неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства. В "предложении" Лаврова такого желания не прослеживается, добавила она.

"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", - заявила Дешауэр.

В свою очередь заместитель спикера правительства Штеффен Майер отметил, что в Берлине не видят готовности Путина к завершению войны, поэтому считают необходимым усилить давление.

Что сказал Лавров

  • Напомним, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО, и Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности.

+2
Коля, ти в 2019-му за нього голосував, а зараз гнидою обзиваєш? Коля, я 100 відсотків знаю, шо ти голосував за нього. Так шо не викручуйся.
29.10.2025 17:05 Ответить
+1
Росія має «план перемоги», а Україна - «план виживання», але західні союзники Києва на даний момент не мають жодного плану, - Bloomberg

Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
29.10.2025 16:57 Ответить
+1
Ліквідують усі ботоферми.
29.10.2025 17:29 Ответить
Від російської сторони вимагають припинити війну, Джерело: https://censor.net/ua/n3582308
- тобто припинити - і все ?! А повернути захоплені території , а компенсація з втрати ?
29.10.2025 16:55 Ответить
Росія має «план перемоги», а Україна - «план виживання», але західні союзники Києва на даний момент не мають жодного плану, - Bloomberg

Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
29.10.2025 16:57 Ответить
29.10.2025 17:05 Ответить
Не суди всіх по собі, зелений агітатор.
Зеля щезне і ти разом з ним, бо ботафему єрмачка ліквідують.
Знайдеш собі іншого господаря, після зелі?
29.10.2025 17:18 Ответить
А тут ти брешеш. Я і перший раз і другий голосував виключно за Петра Олексійовича. Я порохобот. Зрозумів?
29.10.2025 17:22 Ответить
Ліквідують усі ботоферми.
29.10.2025 17:29 Ответить
Я за Петра Олексійовича горло кожному перегризу!
29.10.2025 17:33 Ответить
Молодець , а він і його дітки (з Лондона ...) дивляться на тебе , як на лайно !
29.10.2025 17:48 Ответить
Я навіть його лайном бути згоден, аби тільки бути поряд.
29.10.2025 17:50 Ответить
Заскрінив ! Буду тепер іншим показувати !
29.10.2025 17:54 Ответить
Теж любиш Петра Олексійовича?
29.10.2025 17:58 Ответить
Чого замовк? Соромишся?
29.10.2025 18:02 Ответить
Яещо ти проти пороха а тепер на зе наїжджсїш то ти або комуняка або риг вам не підходить ні один крім величайшого яникаі азірова чи симоненка
29.10.2025 17:37 Ответить
Нуу, це ж ще їхній Бісмарк був чудово обвзнаний, чого варте слово кацапа. 😁 Та й у новітній історії кацапи і спуцин зокрема показали себе істинними господарями вдасного сдова щодо Ічкерії, Молдови, Грузії чи України, підтершись усіма підписаними угодами, договорами, меморандумами.
29.10.2025 17:04 Ответить
Що за тиск? Ви тисніть так,щоб кисень перекрити для ЗОГ кооператива "Озеро",для цієї банди московсько-пітерської.Зрозумійте що світ стане безпечніше,чистіше,красивіше коли ліквідують упирів кремлівських.
.
29.10.2025 17:07 Ответить
Росія надасть "безпекові гарантії". Це так само, якби крокодил дав подібні гарантії телятку, яке паслося на березі річки, де він плавав
29.10.2025 17:10 Ответить
Навалювати чим побільше маячні, абсурду та маразму- може щось і пройде. Стратегія конячого міда та і всього ********* загалом.
29.10.2025 17:30 Ответить
Усиливая санкционное давление на болотных тварей и наращивая военную помощь Украине, Мир скоро ещё и не такие бредни услышит из моЦквы...
29.10.2025 17:38 Ответить
 
 