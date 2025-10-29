Берлин о предложении Лаврова предоставить гарантии безопасности НАТО: Россия должна прекратить войну
Германия не будет комментировать заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы готовности Москвы предоставить странам НАТО и ЕС "гарантии безопасности" по ненападению.
Об этом заявила на брифинге в среду пресс-секретарь МИД ФРГ Катрин Дешауэр, цитирует Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Реакция Берлина
"Я не собираюсь это комментировать. Мы комментируем разумные предложения, содержательные с точки зрения того, что направлены на завершение российской агрессивной войны против Украины", - заявила пресс-секретарь внешнеполитического ведомства.
Немецкий дипломат отметила, что Россия может в любой момент завершить неспровоцированную войну против соседнего суверенного государства. В "предложении" Лаврова такого желания не прослеживается, добавила она.
"От российской стороны требуют прекратить войну, а Федеральное правительство будет продолжать поддерживать Украину в ее обороне против российской агрессии", - заявила Дешауэр.
В свою очередь заместитель спикера правительства Штеффен Майер отметил, что в Берлине не видят готовности Путина к завершению войны, поэтому считают необходимым усилить давление.
Что сказал Лавров
- Напомним, выступая на Международной конференции по евразийской безопасности в Минске, Лавров заявил, что Россия не намерена нападать на какую-либо страну НАТО, и Москва готова закрепить это в гарантиях безопасности.
- тобто припинити - і все ?! А повернути захоплені території , а компенсація з втрати ?
Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
Зеля щезне і ти разом з ним, бо ботафему єрмачка ліквідують.
Знайдеш собі іншого господаря, після зелі?
.