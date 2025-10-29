УКР
Берлін про пропозицію Лаврова надати гарантії безпеки НАТО: Росія має припинити війну

Лавров заявив про гарантії для НАТО від Росії: Берлін прокоментував

Німеччина не коментуватиме заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про начебто готовність Москви надати країнам НАТО та ЄС "безпекові гарантії" щодо ненападу.

Про це сказала на брифінгу в середу речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер, цитує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.

Реакція Берліна

"Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України", - заявила речниця зовнішньополітичного відомства.

Німецька дипломатка зауважила, що Росія може в будь-який момент завершити неспровоковану війну проти сусідньої суверенної держави. У "пропозиції" Лаврова такого бажання не простежується, додала вона.

"Від російської сторони вимагають припинити війну, а Федеральний уряд буде продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії", - заявила Дешауер.

Своєю чергою заступник речника уряду Штеффен Маєр зазначив, що в Берліні не бачать готовності Путіна до завершення війни, тому вважають за потрібне посилити тиск.

Що сказав Лавров

  • Нагадаємо, виступаючи на Міжнародній конференції з євразійської безпеки в Мінську, Лавров заявив, що Росія не має наміру нападати на будь-яку країну НАТО, і Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки.

Топ коментарі
+2
Коля, ти в 2019-му за нього голосував, а зараз гнидою обзиваєш? Коля, я 100 відсотків знаю, шо ти голосував за нього. Так шо не викручуйся.
показати весь коментар
29.10.2025 17:05 Відповісти
+1
Росія має «план перемоги», а Україна - «план виживання», але західні союзники Києва на даний момент не мають жодного плану, - Bloomberg

Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
показати весь коментар
29.10.2025 16:57 Відповісти
+1
Ліквідують усі ботоферми.
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
- тобто припинити - і все ?! А повернути захоплені території , а компенсація з втрати ?
показати весь коментар
29.10.2025 16:55 Відповісти
Росія має «план перемоги», а Україна - «план виживання», але західні союзники Києва на даний момент не мають жодного плану, - Bloomberg

Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
показати весь коментар
29.10.2025 16:57 Відповісти
Коля, ти в 2019-му за нього голосував, а зараз гнидою обзиваєш? Коля, я 100 відсотків знаю, шо ти голосував за нього. Так шо не викручуйся.
показати весь коментар
29.10.2025 17:05 Відповісти
Не суди всіх по собі, зелений агітатор.
Зеля щезне і ти разом з ним, бо ботафему єрмачка ліквідують.
Знайдеш собі іншого господаря, після зелі?
показати весь коментар
29.10.2025 17:18 Відповісти
А тут ти брешеш. Я і перший раз і другий голосував виключно за Петра Олексійовича. Я порохобот. Зрозумів?
показати весь коментар
29.10.2025 17:22 Відповісти
Ліквідують усі ботоферми.
показати весь коментар
29.10.2025 17:29 Відповісти
Я за Петра Олексійовича горло кожному перегризу!
показати весь коментар
29.10.2025 17:33 Відповісти
Молодець , а він і його дітки (з Лондона ...) дивляться на тебе , як на лайно !
показати весь коментар
29.10.2025 17:48 Відповісти
Я навіть його лайном бути згоден, аби тільки бути поряд.
показати весь коментар
29.10.2025 17:50 Відповісти
Заскрінив ! Буду тепер іншим показувати !
показати весь коментар
29.10.2025 17:54 Відповісти
Теж любиш Петра Олексійовича?
показати весь коментар
29.10.2025 17:58 Відповісти
Чого замовк? Соромишся?
показати весь коментар
29.10.2025 18:02 Відповісти
Яещо ти проти пороха а тепер на зе наїжджсїш то ти або комуняка або риг вам не підходить ні один крім величайшого яникаі азірова чи симоненка
показати весь коментар
29.10.2025 17:37 Відповісти
Нуу, це ж ще їхній Бісмарк був чудово обвзнаний, чого варте слово кацапа. 😁 Та й у новітній історії кацапи і спуцин зокрема показали себе істинними господарями вдасного сдова щодо Ічкерії, Молдови, Грузії чи України, підтершись усіма підписаними угодами, договорами, меморандумами.
показати весь коментар
29.10.2025 17:04 Відповісти
Що за тиск? Ви тисніть так,щоб кисень перекрити для ЗОГ кооператива "Озеро",для цієї банди московсько-пітерської.Зрозумійте що світ стане безпечніше,чистіше,красивіше коли ліквідують упирів кремлівських.
.
показати весь коментар
29.10.2025 17:07 Відповісти
Росія надасть "безпекові гарантії". Це так само, якби крокодил дав подібні гарантії телятку, яке паслося на березі річки, де він плавав
показати весь коментар
29.10.2025 17:10 Відповісти
Навалювати чим побільше маячні, абсурду та маразму- може щось і пройде. Стратегія конячого міда та і всього ********* загалом.
показати весь коментар
29.10.2025 17:30 Відповісти
Усиливая санкционное давление на болотных тварей и наращивая военную помощь Украине, Мир скоро ещё и не такие бредни услышит из моЦквы...
показати весь коментар
29.10.2025 17:38 Відповісти
 
 