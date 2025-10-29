Берлін про пропозицію Лаврова надати гарантії безпеки НАТО: Росія має припинити війну
Німеччина не коментуватиме заяву міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова про начебто готовність Москви надати країнам НАТО та ЄС "безпекові гарантії" щодо ненападу.
Про це сказала на брифінгу в середу речниця МЗС ФРН Катрін Дешауер, цитує Укрінформ, передає Цензор.НЕТ.
Реакція Берліна
"Я не збираюся це коментувати. Ми коментуємо розумні пропозиції, змістовні з погляду того, що спрямовані на завершення російської агресивної війни проти України", - заявила речниця зовнішньополітичного відомства.
Німецька дипломатка зауважила, що Росія може в будь-який момент завершити неспровоковану війну проти сусідньої суверенної держави. У "пропозиції" Лаврова такого бажання не простежується, додала вона.
"Від російської сторони вимагають припинити війну, а Федеральний уряд буде продовжувати підтримувати Україну в її обороні проти російської агресії", - заявила Дешауер.
Своєю чергою заступник речника уряду Штеффен Маєр зазначив, що в Берліні не бачать готовності Путіна до завершення війни, тому вважають за потрібне посилити тиск.
Що сказав Лавров
- Нагадаємо, виступаючи на Міжнародній конференції з євразійської безпеки в Мінську, Лавров заявив, що Росія не має наміру нападати на будь-яку країну НАТО, і Москва готова закріпити це в гарантіях безпеки.
- тобто припинити - і все ?! А повернути захоплені території , а компенсація з втрати ?
Ось це і є реальність сьогодення, завдяки нерішучісті заходу та зраді зеленої гниди.
Зеля щезне і ти разом з ним, бо ботафему єрмачка ліквідують.
Знайдеш собі іншого господаря, після зелі?
.