США и Китай достигли соглашения по TikTok: долю китайской компании сократят до менее 20%

США и Китай согласовали сделку по передаче прав собственности на американские активы TikTok.

Об этом сообщил министр финансов США Скотт Бессент, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

По его словам, документ уже одобрен китайской стороной, а реализация ожидается в ближайшие недели.

"В Куала-Лумпуре мы окончательно согласовали соглашение по TikTok с точки зрения получения одобрения Китая, и я ожидаю, что оно будет реализовано в ближайшие недели и месяцы, и мы наконец увидим решение этого вопроса", - заявил Бессент во время встречи президента США Дональда Трампа с лидером Китая Си Цзиньпином.

ByteDance

Как сообщает Reuters, новое предприятие, которое будет владеть американскими активами TikTok, будет принадлежать преимущественно инвесторам из США. Доля китайской компании ByteDance сократится до менее чем 20%, в соответствии с требованиями американского законодательства о национальной безопасности.

В Министерстве торговли Китая отметили, что Пекин "надлежащим образом решит вопросы, связанные с TikTok, с Соединенными Штатами".

Что предшествовало?

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который должен ускорить процесс продажи активов TikTok в США консорциуму преимущественно американских инвесторов.

Ранее Трамп заявил, что американский сегмент TikTok могут приобрести новые владельцы. Он не стал раскрывать подробности, однако отметил, что речь идет о "группе очень богатых людей".

