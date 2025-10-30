США та Китай досягли угоди щодо TikTok: частку китайської компанії скоротять до менше ніж 20%

США і Китай узгодили угоду щодо передачі прав власності на американські активи TikTok.

Про це повідомив міністр фінансів США Скотт Бессент, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

За його словами, документ вже схвалено китайською стороною, а реалізацію очікують у найближчі тижні.

"У Куала-Лумпурі ми остаточно узгодили угоду щодо TikTok з точки зору отримання схвалення Китаю, і я очікую, що вона буде реалізована в найближчі тижні та місяці, і ми нарешті побачимо вирішення цього питання", - заявив Бессент під час зустрічі президента США Дональда Трампа з лідером Китаю Сі Цзіньпіном.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": 76% українців вважають поширення дезінформації РФ через Telegram та TikTok проблемою, - опитування. ІНФОГРАФІКА

ByteDance

Як повідомляє Reuters, нове підприємство, яке володітиме американськими активами TikTok, належатиме переважно інвесторам зі США. Частка китайської компанії ByteDance скоротиться до менш ніж 20%, відповідно до вимог американського законодавства про національну безпеку.

У Міністерстві торгівлі Китаю зазначили, що Пекін "належним чином вирішить питання, пов’язані з TikTok, зі Сполученими Штатами".

Що передувало?

Президент США Дональд Трамп підписав указ, що має пришвидшити процес продажу активів TikTok у США консорціуму переважно американських інвесторів.

Раніше Трамп заявив, що американський сегмент TikTok можуть придбати нові власники. Він не став розкривати деталей, однак зазначив, що йдеться про "групу дуже багатих людей".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "ПлейСіті" заблокувало 33 акаунти TikTok за рекламу азартних ігор