Рашисты атаковали дроном Марганец: погиб мужчина, ранена женщина

В Марганце Днепропетровской области в результате российской атаки погиб 58-летний мужчина.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОВА.

Враг нанес удар по городу с помощью дрона

Как отмечается, трагедия произошла из-за вражеской атаки FPV-дроном.

"Пострадала 54-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно", - добавили в ОВА.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал два района Днепропетровщины, повреждены жилые дома, транспортная инфраструктура и учебные заведения.

