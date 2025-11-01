Рашисты атаковали дроном Марганец: погиб мужчина, ранена женщина
В Марганце Днепропетровской области в результате российской атаки погиб 58-летний мужчина.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Днепропетровской ОВА.
Враг нанес удар по городу с помощью дрона
Как отмечается, трагедия произошла из-за вражеской атаки FPV-дроном.
"Пострадала 54-летняя женщина. Будет лечиться амбулаторно", - добавили в ОВА.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что враг атаковал два района Днепропетровщины, повреждены жилые дома, транспортная инфраструктура и учебные заведения.
