Рашисти атакували дроном Марганець: загинув чоловік, поранено жінку
У Марганці Дніпропетровської області через російську атаку загинув 58-річний чоловік.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.
Ворог ударив по місту дроном
Як зазначається, трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном.
"Постраждала 54-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", - додали в ОВА.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував два райони Дніпропетровщини, пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади.
