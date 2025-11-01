Рашисти атакували дроном Марганець: загинув чоловік, поранено жінку

У Марганці Дніпропетровської області через російську атаку загинув 58-річний чоловік.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Дніпропетровської ОВА.

Ворог ударив по місту дроном

Як зазначається, трагедія сталася через ворожу атаку FPV-дроном.

"Постраждала 54-річна жінка. Лікуватиметься амбулаторно", - додали в ОВА.

Також читайте: Рашисти атакували Нікопольщину, Синельниківщину та Павлоград: загинула жінка, ще дві людини поранені. ФОТОрепортаж

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що ворог атакував два райони Дніпропетровщини, пошкоджено житлові будинки, транспортну інфраструктуру та навчальні заклади.

Також читайте: Рашисти вдарили по АЗС у Марганці на Дніпропетровщині: виникла пожежа. ФОТО