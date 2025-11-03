Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: Корпус морской пехоты подтвердил гибель и ранения бойцов

1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 30-м корпусе морской пехоты.

Удар нанесен по центру населенного пункта

"Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца", - говорится в сообщении.

Среди пострадавших есть гражданские и военные

К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские лица, так и военнослужащие нашей бригады.

Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших.

Отмечается, что в настоящее время в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей.

Что предшествовало