Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: Корпус морской пехоты подтвердил гибель и ранения бойцов

Удар РФ по Днепропетровской области 1 ноября

1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 30-м корпусе морской пехоты.

Удар нанесен по центру населенного пункта

"Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца", - говорится в сообщении.

Читайте также: В субботу враг нанес баллистический удар по месту награждения украинских военных. Журналист Святненко сообщил о гибели своего брата. ВИДЕО

Среди пострадавших есть гражданские и военные

К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские лица, так и военнослужащие нашей бригады.

Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших.

Отмечается, что в настоящее время в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей.

Читайте также: В Днепропетровской области 1 ноября погибли военные в результате вражеской комбинированной атаки - Группировка войск "Восток"

Что предшествовало

потери (4597) Днепропетровская область (4644) Самарский район (17)
Плацу не було але шикування і нагородження ніхто не відміняв..
03.11.2025 20:14 Ответить
І все цим підерастам сходить з рук. Відсторонили від посади і на тому все скінчиться.
03.11.2025 20:37 Ответить
Пішли відмазки від командування, коли правоохоронні органи їх взяли в оборот.
03.11.2025 20:17 Ответить
ну зрозуміло, що серед командування є зрадники і дово..оби, але ж солдати що, не розуміли, що там прилітає кожного дня по сто раз в день і що не треба збиратися в купку?
03.11.2025 20:19 Ответить
В армії солдати не належать самі собі. Є командир і є наказ. Командири не будуть слухати заперечення, логічні аргументи нижчих за званням проти шикування.
03.11.2025 20:25 Ответить
Таких командирів вбивати треба , може тоді і втрат менше буде і з мобілізацією краще .
03.11.2025 20:34 Ответить
В постсовковій армії, з паркетними хєнєралами, які ******* фоточки з маршируючими солдатиками і фарбованою травою, все стабільно: шикування проводять навіть там, де немає плацу (хоч посеред болота). А в сцикака свіжомобілізовані стабільно мруть від епілепсії і масових самокаліцтв.
03.11.2025 20:21 Ответить
Капець, для чого стільки галасу. Нових привезуть.
03.11.2025 20:21 Ответить
Тобто замість плацу вирішили провести шикування просто на площі в центрі якогось села?
Командирів за це покарають переведенням в якусь тилову частину або тецека.
03.11.2025 20:33 Ответить
03.11.2025 20:41 Ответить
 
 