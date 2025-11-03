Удар РФ по Днепропетровщине 1 ноября: Корпус морской пехоты подтвердил гибель и ранения бойцов
1 ноября российские террористы нанесли ракетно-дроновый удар по населенному пункту Самаровского района Днепропетровской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в 30-м корпусе морской пехоты.
Удар нанесен по центру населенного пункта
"Во время удара в поселке находились военнослужащие одной из отдельных бригад морской пехоты. Удар был нанесен по центру населенного пункта, где не расположено ни одного плаца", - говорится в сообщении.
Среди пострадавших есть гражданские и военные
К сожалению, среди погибших и раненых есть как гражданские лица, так и военнослужащие нашей бригады.
Командование 30-го корпуса морской пехоты выражает искренние соболезнования семьям погибших.
Отмечается, что в настоящее время в воинской части правоохранительные органы проводят следственные действия с целью выяснения всех обстоятельств происшествия. Также определенные должностные лица отстранены от занимаемых должностей.
Что предшествовало
- Как сообщалось, 1 ноября 2025 года враг нанес ракетно-дроновый удар по громадам Днепропетровщины.
- Вследствие вражеского комбинированного удара есть погибшие и раненые и среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины.
- Сотрудники ГБР начали досудебное расследование по факту гибели и ранения украинских военнослужащих вследствие российского обстрела в Днепропетровской области 1 ноября.
