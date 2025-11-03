Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: Корпус морської піхоти підтвердив загибель і поранення бійців
1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 30 корпусі морської піхоти.
Удар завдано по центру населеного пункту
"Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.", - ідеться в повідомленні.
Цивільні й військові серед постраждалих
На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади.
Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих.
Зазначається, що наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад.
Що передувало
- Як повідомлялося, 1 листопада 2025 року ворог здійснював ракетно-дроновий удар по громадах Дніпропетровської області.
- Унаслідок ворожого комбінованого удару є загиблі та поранені і серед військовослужбовців Збройних Сил України.
- Працівники ДБР розпочали досудове розслідування за фактом загибелі та поранення українських військовослужбовців через російський обстріл на Дніпропетровщині 1 листопада.
Командирів за це покарають переведенням в якусь тилову частину або тецека.