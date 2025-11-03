Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: Корпус морської піхоти підтвердив загибель і поранення бійців

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 30 корпусі морської піхоти.

Удар завдано по центру населеного пункту

"Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.", - ідеться в повідомленні.

Цивільні й військові серед постраждалих

На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади.

Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

Зазначається, що наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад.

Що передувало