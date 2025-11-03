УКР
Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада: Корпус морської піхоти підтвердив загибель і поранення бійців

Удар РФ по Дніпропетровщині 1 листопада

1 листопада російські терористи завдали ракетно-дроновий удар по населеному пункту Самарівського району Дніпропетровської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у 30 корпусі морської піхоти.

Удар завдано по центру населеного пункту

"Під час удару у селищі перебували військовослужбовці однієї з окремих бригад морської піхоти. Удар було завдано по центру населеного пункту, де не розташовано жодного плацу.", - ідеться в повідомленні.

Читайте також: Ворог у суботу вдарив балістикою по місцю нагородження українських військових. Журналіст Святненко повідомив про загибель свого брата. ВIДЕО

Цивільні й військові серед постраждалих

На жаль, серед загиблих і поранених є як цивільні громадяни, так і військовослужбовці нашої бригади.

Командування 30-го корпусу морської піхоти висловлює щирі співчуття родинам загиблих.

Зазначається, що наразі у військовій частині правоохоронні органи проводять слідчі дії з метою з’ясування всіх обставин події. Також, певні посадові особи відсторонені від займаних посад.

Також читайте: На Дніпропетровщині загинули військові внаслідок ворожої комбінованої атаки 1 листопада, - Угруповання військ "Схід"

Що передувало

Плацу не було але шикування і нагородження ніхто не відміняв..
03.11.2025 20:14 Відповісти
І все цим підерастам сходить з рук. Відсторонили від посади і на тому все скінчиться.
03.11.2025 20:37 Відповісти
Пішли відмазки від командування, коли правоохоронні органи їх взяли в оборот.
03.11.2025 20:17 Відповісти
ну зрозуміло, що серед командування є зрадники і дово..оби, але ж солдати що, не розуміли, що там прилітає кожного дня по сто раз в день і що не треба збиратися в купку?
03.11.2025 20:19 Відповісти
В армії солдати не належать самі собі. Є командир і є наказ. Командири не будуть слухати заперечення, логічні аргументи нижчих за званням проти шикування.
03.11.2025 20:25 Відповісти
Таких командирів вбивати треба , може тоді і втрат менше буде і з мобілізацією краще .
03.11.2025 20:34 Відповісти
В постсовковій армії, з паркетними хєнєралами, які ******* фоточки з маршируючими солдатиками і фарбованою травою, все стабільно: шикування проводять навіть там, де немає плацу (хоч посеред болота). А в сцикака свіжомобілізовані стабільно мруть від епілепсії і масових самокаліцтв.
03.11.2025 20:21 Відповісти
Капець, для чого стільки галасу. Нових привезуть.
03.11.2025 20:21 Відповісти
Тобто замість плацу вирішили провести шикування просто на площі в центрі якогось села?
Командирів за це покарають переведенням в якусь тилову частину або тецека.
03.11.2025 20:33 Відповісти
03.11.2025 20:41 Відповісти
В центрі села жодного плацу, згоден. Но народ ви там зібрали. Впевнений, жодна сбу чи інша наволоч ніяких кротів та винних знайде та і шукать не буде. І наступного разу не буде. Народ, не збрайтесь купки ніколи, злочинний наказ охєревшего хенерала можно не виконувати, життя дорожче. Хенерал думає, що він просто нових солдатів наловить.
03.11.2025 20:51 Відповісти
 
 