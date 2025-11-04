Латвия заблокировала еще 27 сайтов за распространение российской пропаганды

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к 27 веб-сайтам, которые распространяют российскую пропаганду.

Об этом сообщает LSM, передает Цензор.НЕТ.

Как указано в официальном издании Latvijas vēstnesis, решение приняли после обращения Службы государственной безопасности Латвии, которая провела проверку указанных ресурсов. Среди них - gra.ru, tagilcity.ru, donnews.ru, dontr.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, чукотка.рф и другие.

На сайтах распространялась односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, мобилизовывалась поддержка российских военных и формировалось положительное отношение к РФ. Также там оправдывали оккупацию украинских территорий и навязывали благоприятное для России понимание истории.

В NEPLP отметили, что подобный контент представляет угрозу для сплоченности латвийского общества, межэтнических отношений и поддержки Украины.

Латвия блокирует сайты РФ

В июле этого года Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл доступ к еще десяти веб-сайтам, которые распространяли российскую пропаганду.

После этого, в августе, Латвия приняла решение ограничить доступ еще к десяти сайтам.

Также в сентябре было заблокировано еще до 12 интернет-ресурсов, которые распространяли российскую пропаганду.

