РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10774 посетителя онлайн
Новости Пропаганда РФ Блокировка российских сайтов
212 2

Латвия заблокировала еще 27 сайтов за распространение российской пропаганды

интернет,сайт

Национальный совет по электронным средствам массовой информации (NEPLP) Латвии запретил доступ еще к 27 веб-сайтам, которые распространяют российскую пропаганду.

Об этом сообщает LSM, передает Цензор.НЕТ.

Как указано в официальном издании Latvijas vēstnesis, решение приняли после обращения Службы государственной безопасности Латвии, которая провела проверку указанных ресурсов. Среди них - gra.ru, tagilcity.ru, donnews.ru, dontr.ru, fedpress.ru, lentv24.ru, gazetacrimea.ru, чукотка.рф и другие.

На сайтах распространялась односторонняя и тенденциозная информация о войне России против Украины, мобилизовывалась поддержка российских военных и формировалось положительное отношение к РФ. Также там оправдывали оккупацию украинских территорий и навязывали благоприятное для России понимание истории.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия развернула на ВОТ масштабную пропагандистскую кампанию ко "Дню народного единства РФ", - ЦПД

В NEPLP отметили, что подобный контент представляет угрозу для сплоченности латвийского общества, межэтнических отношений и поддержки Украины.

Латвия блокирует сайты РФ

  • В июле этого года Национальный совет Латвии по электронным СМИ закрыл доступ к еще десяти веб-сайтам, которые распространяли российскую пропаганду.
  • После этого, в августе, Латвия приняла решение ограничить доступ еще к десяти сайтам.
  • Также в сентябре было заблокировано еще до 12 интернет-ресурсов, которые распространяли российскую пропаганду.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во временно оккупированном Мариуполе россияне проводят антиукраинские занятия для школьников

Автор: 

Латвия (1414) пропаганда (3765) россия (97924)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
І щось у мене підозри є, що жоден із заблокованих сайтів не заліплений комерційною рекламою так, як censor.net.
А багато з них взагалі не містять комерційної реклами.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:17 Ответить
Бо вони спонсоруються з бюджету рф, а Цензор заробляє саме за рахунок реклами. Поставте Adblock, він прибере найбільш нав'язливу рекламу, залишить тільки коректну, яка не заважає.
показать весь комментарий
04.11.2025 12:43 Ответить
 
 