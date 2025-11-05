Сокращение переработки нефти и газа в РФ приводит к нехватке серы, - разведка

На фоне сокращения переработки нефти и газа российские предприятия теряют возможность производить достаточные объемы технической серы – ключевого сырья для химической промышленности.

Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Цензор.НЕТ.

По данным разведки, правительство РФ ввело запрет на экспорт технической серы до конца года, чтобы удержать производство удобрений и избежать дефицита критических материалов.

Запрет охватывает все основные формы вещества – жидкую, гранулированную и кусковую.

"Формально решение объясняют "защитой продовольственной безопасности", однако оно свидетельствует об углублении проблем в российской химической отрасли", – отметили в Службе внешней разведки Украины.

Несмотря на статус одного из крупнейших производителей серы в мире, с начала года объемы ее производства в России сократились на 11,2% – до 3,17 млн тонн. Это стало следствием снижения уровня переработки нефти и газа, из которых получается большая часть технической серы.

Из-за дефицита Россия была вынуждена импортировать около 35 тысяч тонн серы в октябре по цене 390 долларов за тонну. Это свидетельствует о неспособности внутреннего рынка удовлетворить спрос и о росте себестоимости продукции.

Новые ограничения могут усилить давление на российских производителей удобрений и трейдеров, которые потеряют часть валютных поступлений. Эксперты считают, что при нынешних тенденциях дефицит серы может стать системным, а эффективность промышленности России – еще более низкой.

Ранее мы писали, что украинские дронные атаки на российские НПЗ повысили прибыль западных нефтяных гигантов.

По данным платформы Kpler, в сентябре экспорт нефтепродуктов из России морским транспортом снизился на 500 тысяч баррелей в день с максимума 2025 года до около 2 миллионов баррелей в сутки, что является самым низким уровнем за последние пять лет.

