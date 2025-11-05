Зменшення переробки нафти та газу в РФ призводить до нестачі сірки, - розвідка
На тлі скорочення переробки нафти та газу російські підприємства втрачають можливість виробляти достатні обсяги технічної сірки – ключової сировини для хімічної промисловості.
Про це повідомляє Служба зовнішньої розвідки України, передає Цензор.НЕТ.
За даними розвідки, уряд РФ запровадив заборону на експорт технічної сірки до кінця року, щоб утримати виробництво добрив і уникнути дефіциту критичних матеріалів.
Заборона охоплює всі основні форми речовини – рідку, гранульовану та грудкову.
"Формально рішення пояснюють "захистом продовольчої безпеки", однак воно свідчить про поглиблення проблем у російській хімічній галузі", – зазначили у Службі зовнішньої розвідки України.
Попри статус одного з найбільших виробників сірки у світі, від початку року обсяги її виробництва в Росії скоротилися на 11,2% – до 3,17 млн тонн. Це стало наслідком зниження рівня переробки нафти й газу, з яких отримується більшість технічної сірки.
Через дефіцит Росія була змушена імпортувати близько 35 тисяч тонн сірки у жовтні за ціною 390 доларів за тонну. Це свідчить про неспроможність внутрішнього ринку задовольнити попит і про зростання собівартості продукції.
Нові обмеження можуть посилити тиск на російських виробників добрив і трейдерів, які втратять частину валютних надходжень. Експерти вважають, що за нинішніх тенденцій дефіцит сірки може стати системним, а ефективність промисловості Росії – ще нижчою.
За даними платформи Kpler, у вересні експорт нафтопродуктів з Росії морським транспортом знизився на 500 тисяч барелів на день із максимуму 2025 року до близько 2 мільйонів барелів на добу, що є найнижчим рівнем за останні п’ять років.
