Из-за обстрелов РФ Хмельницкая и Ривненская АЭС снизили генерацию, - МАГАТЭ
После массированной атаки РФ на энергетическую систему Украины в ночь на 8 ноября Хмельницкая и Ривненская атомные электростанции были вынуждены уменьшить генерацию из-за повреждения распределительных подстанций.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.
"После российской комбинированной атаки России на энергетическую систему Украины в ночь на 8 ноября Хмельницкая и Ривненская атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии после повреждения подстанций", - говорится в сообщении.
В МАГАТЭ отметили, что на прошлой неделе Ривненская АЭС также временно снижала производство электроэнергии после повреждения другой подстанции, которая является важной для безопасной эксплуатации АЭС.
"Электрические подстанции имеют решающее значение для наших усилий по поддержанию ядерной безопасности во время войны. Их дальнейшая деградация вызывает глубокую обеспокоенность в этом отношении. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности, чтобы поддерживать ядерную безопасность и избежать аварии с серьезными радиологическими последствиями", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.
В организации подчеркнули, что такие события подчеркивают нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине в условиях войны.
Массированный комбинированный удар 8 ноября
- Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
- Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.
