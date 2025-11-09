РУС
Из-за обстрелов РФ Хмельницкая и Ривненская АЭС снизили генерацию, - МАГАТЭ

Ровенская АЭС

После массированной атаки РФ на энергетическую систему Украины в ночь на 8 ноября Хмельницкая и Ривненская атомные электростанции были вынуждены уменьшить генерацию из-за повреждения распределительных подстанций.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщило Международное агентство по атомной энергии.

"После российской комбинированной атаки России на энергетическую систему Украины в ночь на 8 ноября Хмельницкая и Ривненская атомные электростанции были вынуждены снизить производство электроэнергии после повреждения подстанций", - говорится в сообщении.

В МАГАТЭ отметили, что на прошлой неделе Ривненская АЭС также временно снижала производство электроэнергии после повреждения другой подстанции, которая является важной для безопасной эксплуатации АЭС.

Читайте также: Удары РФ по подстанциям украинских АЭС не могли быть осуществлены без помощи специалистов "Росатома", - Сибига

"Электрические подстанции имеют решающее значение для наших усилий по поддержанию ядерной безопасности во время войны. Их дальнейшая деградация вызывает глубокую обеспокоенность в этом отношении. Я продолжаю призывать к максимальной военной сдержанности, чтобы поддерживать ядерную безопасность и избежать аварии с серьезными радиологическими последствиями", - сказал генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси.

В организации подчеркнули, что такие события подчеркивают нестабильную ситуацию с ядерной безопасностью в Украине в условиях войны.

Читайте: Российские удары повредили подстанции, важные для ядерной безопасности Украины, - МАГАТЭ

Массированный комбинированный удар 8 ноября

  • Вечером 7 ноября и в течение ночи на 8 ноября Россия осуществила очередную массированную воздушную атаку по Украине. Противник применил дроны-камикадзе, крылатые и баллистические ракеты, в том числе "Калибр" и "Кинжал".
  • Враг в очередной раз атаковал энергообъекты, железную дорогу и гражданскую инфраструктуру. В нескольких областях страны вынужденно введены аварийные отключения электроэнергии.

Никто нам не мешает и не запрещает ответить зеркально и поразить узловые подстанции 750 и 500 кв, обеспечивающих работу Курской АЭС. Было бы желание и было бы чем. Тем более что от Сум до ближайших подстанций около 100 км.
09.11.2025 14:32 Ответить
Кацапський плебс це проковтне і війна не припинеться
09.11.2025 14:40 Ответить
Нада почекати поки найлуться гроші на фламінги
09.11.2025 14:59 Ответить
за весь час широкомасштабного вторгнення ми нанесли тільки один удар по ПС "Ростовська" (влітку 34 року), яка відповідає за живленна Ростовської АЕС. Ця ПС знаходиться на відстані 200 км від Краматорська. Також за весь час широкомасштабного вторгнення ми не нанесли жодного ураження по ПС "Смолєнская" (205 MVA, від Шостки 330 км) від якої живиться Смолєнська АЕС, та по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС. Хоча неодноразово і регулрно завдаємо ударів по значно потужнішим і щонайменше утричі віддаленішим підстанціям (повірите на слово, чи надати список??).
Просто вмикайте логіку, відповідь на питання лежить на поверхні.
09.11.2025 15:02 Ответить
"...Їхня подальша деградація викликає глибоке занепокоєння" - це все що потрібно знати про імпотентов з МАГАТЕ! ми просто ОБЯЗАНИ лупити у відповідь по підстанціям АЕС підораші - інших аргументів просто не існує!
09.11.2025 14:40 Ответить
Ну от що заважало надійно захистити ці підстанції ?
09.11.2025 14:44 Ответить
09.11.2025 15:18 Ответить
 
 