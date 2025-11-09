Через обстріли РФ Хмельницька й Рівненська АЕС знизили генерацію, - МАГАТЕ

Після масованої атаки РФ на енергетичну систему України в ніч на 8 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були змушені зменшити генерацію через пошкодження розподільчих підстанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Після російської комбінованої атаки Росії на енергетичну систему України в ніч на 8 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії після пошкодження підстанцій", - ідеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово знижувала виробництво електроенергії після пошкодження іншої підстанції, яка є важливою для безпечної експлуатації АЕС.

"Електричні підстанції мають вирішальне значення для наших зусиль щодо підтримки ядерної безпеки під час війни. Їхня подальша деградація викликає глибоке занепокоєння у цьому відношенні. Я продовжую закликати до максимальної військової стриманості, щоб підтримувати ядерну безпеку та уникнути аварії із серйозними радіологічними наслідками", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В організації наголосили, що такі події підкреслюють нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні в умовах війни.

