Через обстріли РФ Хмельницька й Рівненська АЕС знизили генерацію, - МАГАТЕ

Після масованої атаки РФ на енергетичну систему України в ніч на 8 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були змушені зменшити генерацію через пошкодження розподільчих підстанцій.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергії.

"Після російської комбінованої атаки Росії на енергетичну систему України в ніч на 8 листопада Хмельницька та Рівненська атомні електростанції були змушені знизити виробництво електроенергії після пошкодження підстанцій", - ідеться в повідомленні.

У МАГАТЕ зазначили, що минулого тижня Рівненська АЕС також тимчасово знижувала виробництво електроенергії після пошкодження іншої підстанції, яка є важливою для безпечної експлуатації АЕС.

"Електричні підстанції мають вирішальне значення для наших зусиль щодо підтримки ядерної безпеки під час війни. Їхня подальша деградація викликає глибоке занепокоєння у цьому відношенні. Я продовжую закликати до максимальної військової стриманості, щоб підтримувати ядерну безпеку та уникнути аварії із серйозними радіологічними наслідками", – сказав генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

В організації наголосили, що такі події підкреслюють нестабільну ситуацію з ядерною безпекою в Україні в умовах війни.

Масований комбінований удар 8 листопада

  • Увечері 7 листопада та впродовж ночі на 8 листопада Росія здійснила чергову масовану повітряну атаку по Україні. Противник застосував дрони-камікадзе, крилаті та балістичні ракети, у тому числі "Калібр" і "Кинджал".
  • Ворог вкотре атакував енергооб'єкти, залізницю та цивільну інфраструктуру. У кількох областях країни вимушено запроваджені аварійні відключення електроенергії.

Никто нам не мешает и не запрещает ответить зеркально и поразить узловые подстанции 750 и 500 кв, обеспечивающих работу Курской АЭС. Было бы желание и было бы чем. Тем более что от Сум до ближайших подстанций около 100 км.
09.11.2025 14:32 Відповісти
Кацапський плебс це проковтне і війна не припинеться
09.11.2025 14:40 Відповісти
Нада почекати поки найлуться гроші на фламінги
09.11.2025 14:59 Відповісти
за весь час широкомасштабного вторгнення ми нанесли тільки один удар по ПС "Ростовська" (влітку 34 року), яка відповідає за живленна Ростовської АЕС. Ця ПС знаходиться на відстані 200 км від Краматорська. Також за весь час широкомасштабного вторгнення ми не нанесли жодного ураження по ПС "Смолєнская" (205 MVA, від Шостки 330 км) від якої живиться Смолєнська АЕС, та по ПС "Жєлєзногорская" (1680 MVA, від Шостки 150 км) від якої живиться Курська АЕС. Хоча неодноразово і регулрно завдаємо ударів по значно потужнішим і щонайменше утричі віддаленішим підстанціям (повірите на слово, чи надати список??).
Просто вмикайте логіку, відповідь на питання лежить на поверхні.
09.11.2025 15:02 Відповісти
"...Їхня подальша деградація викликає глибоке занепокоєння" - це все що потрібно знати про імпотентов з МАГАТЕ! ми просто ОБЯЗАНИ лупити у відповідь по підстанціям АЕС підораші - інших аргументів просто не існує!
09.11.2025 14:40 Відповісти
Ну от що заважало надійно захистити ці підстанції ?
09.11.2025 14:44 Відповісти
09.11.2025 15:18 Відповісти
Їхня подальша деградація викликає глибоке занепокоєння )))))
09.11.2025 18:15 Відповісти
 
 