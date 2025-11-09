РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8659 посетителей онлайн
Новости Санкции Украины против России
477 12

Зеленский ввел санкции в отношении экспредседателя КС Тупицкого, чиновников РФ и российских издательств

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций Украины против российских чиновников, коллаборационистов и пропагандистских структур. По его словам, это — ответ на попытки Кремля "нормализовать" агрессию и оправдать оккупацию украинских территорий.

Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Подписал новые решения о санкциях Украины. И это сейчас особые решения. Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины", - написал президент.

Необходимое давление на Россию

Зеленский отметил, что такое поведение России заслуживает значительно большего давления со стороны мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира.

"Мы передадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам", - подчеркнул Зеленский.

Кого касаются санкции

В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины:

  • один из его "кошельков",
  • функционер российской военной разведки и
  • один из коллаборационистов.

"Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано. Спасибо всем в мире, кто помогает!", - написал президент Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Более 600 дел за нарушение санкций РФ зафиксировали в Латвии

На сайте президента обнародовали указы и назвали физические и юридические лица, на которых распространены санкции.

  • Первый указ вводит санкции против восьми физических лиц, которые являются участниками преступлений против Украины и украинцев, присвоили имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, ведут информационные операции против нашего государства и внедряют образовательные стандарты РФ с антиукраинскими нарративами на временно оккупированных территориях.

Отныне под санкциями – российские чиновники, агент ФСБ по информационным диверсиям, представитель информационного управления Генштаба России, а также приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев, распространяющий пропаганду и занимающийся привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств, и лица, оправдывающие оружие РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Бюджетная "дыра" РФ в 2025 году может достичь 5,7 трлн рублей

  • Вторым указом введены санкции против пяти юридических лиц – российских издательств, работающих на оправдание агрессии, распространение российской пропаганды в мире, а также насаждение антиукраинских настроений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

Автор: 

Зеленский Владимир (22524) россия (97984) санкции (12018)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+2
Що, і Сватів заблокував? І свої квартирки в Криму?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:27 Ответить
+1
Потужно !
показать весь комментарий
09.11.2025 15:30 Ответить
+1
"Замість випити чаю, поголились"
Т.Шевченко

"Замість запустити фламінго, ввожу
санкції"
вован ЗЄлєнський

.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:33 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Що, і Сватів заблокував? І свої квартирки в Криму?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:27 Ответить
Потужно !
показать весь комментарий
09.11.2025 15:30 Ответить
а в 22 році ці нові, підсанкційники, чому не підлягали санкціям?? Хто тобі не дозволяв це робити тоді??..
показать весь комментарий
09.11.2025 15:32 Ответить
"Замість випити чаю, поголились"
Т.Шевченко

"Замість запустити фламінго, ввожу
санкції"
вован ЗЄлєнський

.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:33 Ответить
Невже він вірить у ефективність тих санкцій?Чи це демонстрація перед народом України що він такий крутий і я їх санкціями, вони такі потужні?
показать весь комментарий
09.11.2025 15:34 Ответить
Как то оно уже выглядит этот процесс запоздалым и нелепо звучит на четвертый год войны новые санкции. Впечатление что по чайной ложке добавляются какие то болотные упыри, лишь бы было до кучи
показать весь комментарий
09.11.2025 15:35 Ответить
11 років війни..
показать весь комментарий
09.11.2025 15:43 Ответить
Рашисти творят геноцид знищують її народ і країну ,а ти на четвертому році варварської агресії надумав якісь санкції ,смішно якби не було так сумно ,ось такий президент.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:43 Ответить
Да нет, не весь народ. Нам важны и дороги восточные люди бывшей украины, а вот западенцы подналежат тотальному уничтожению! Конечно сочувствую нормальным людям и очень надеюсь они выберутся из этой ямы, но такие как ты и такие комментаторы пишутся на карандаш. И могу тебя на 100% заверить, что ты не отсидишься безнаказанным. Помни, интернет помнит все! Шереметьево тому пример.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:49 Ответить
Згинь рашиська мерзота ,смерть путіну і всім рашиським виродкам.
показать весь комментарий
09.11.2025 15:57 Ответить
нікчема і методи його нікчемні
про результати соромно і писати
він ганьбиться, а ми терпимо
показать весь комментарий
09.11.2025 15:48 Ответить
Більше тиску богу тиску!

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показать весь комментарий
09.11.2025 15:54 Ответить
 
 