Зеленский ввел санкции в отношении экспредседателя КС Тупицкого, чиновников РФ и российских издательств
Президент Владимир Зеленский сообщил о введении новых санкций Украины против российских чиновников, коллаборационистов и пропагандистских структур. По его словам, это — ответ на попытки Кремля "нормализовать" агрессию и оправдать оккупацию украинских территорий.
Об этом сообщил в телеграм-канале президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Подписал новые решения о санкциях Украины. И это сейчас особые решения. Россия пытается затянуть войну, расширяет свои попытки оправдать агрессию и "нормализовать" оккупацию украинских территорий. Также недавно появилось и демонстративное политическое решение России о применении "санкций" против украинских чиновников, в частности против премьер-министра Украины", - написал президент.
Необходимое давление на Россию
Зеленский отметил, что такое поведение России заслуживает значительно большего давления со стороны мира и расширения границ этого давления – как против всех источников и схем финансирования российской военной машины, так и против каждого человека, который распространяет пропаганду и затрудняет принятие решений, направленных на достижение настоящего мира.
"Мы передадим наши предложения новых санкций соответствующим партнерам", - подчеркнул Зеленский.
Кого касаются санкции
В сегодняшних санкционных решениях Украины – лица, работающие в правительственных структурах Путина и причастные к грабежу на временно оккупированных территориях Украины:
- один из его "кошельков",
- функционер российской военной разведки и
- один из коллаборационистов.
"Начинаем также и работу в отношении российских издательств, которые работают на оправдание агрессии и распространение российской пропаганды в мире. Все в России, что ориентировано на войну, должно быть заблокировано. Спасибо всем в мире, кто помогает!", - написал президент Украины.
На сайте президента обнародовали указы и назвали физические и юридические лица, на которых распространены санкции.
- Первый указ вводит санкции против восьми физических лиц, которые являются участниками преступлений против Украины и украинцев, присвоили имущество аграрного сектора, зерновые культуры, объекты культурного наследия, ведут информационные операции против нашего государства и внедряют образовательные стандарты РФ с антиукраинскими нарративами на временно оккупированных территориях.
Отныне под санкциями – российские чиновники, агент ФСБ по информационным диверсиям, представитель информационного управления Генштаба России, а также приближенный к российскому главе финансист Кирилл Дмитриев, распространяющий пропаганду и занимающийся привлечением российских инвестиций в ключевые отрасли экономики иностранных государств, и лица, оправдывающие оружие РФ.
- Вторым указом введены санкции против пяти юридических лиц – российских издательств, работающих на оправдание агрессии, распространение российской пропаганды в мире, а также насаждение антиукраинских настроений на временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.
