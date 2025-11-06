Более 600 дел за нарушение санкций РФ зафиксировали в Латвии
В Латвии с 2022 года открыто более 600 уголовных производств за нарушение санкций против России.
Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство случаев касается попыток перевозки в другие страны.
Нарушения преимущественно выявляют на границе
По словам руководительницы отдела исполнения санкций Службы финансовой разведки (СФР, FID) Марты Тилхены, около 80% всех таможенных процедур на границе Латвии были начаты в других европейских государствах.
Большинство нарушений касается предприятий, зарегистрированных за пределами Латвии.
"Большинство случаев санкций выявляются на границе, и серьезных нарушений немного — ими занимаются следственные органы", — отметил заместитель начальника СФР по вопросам санкций Паулис Иленковс.
Основные факты
-
Более 600 уголовных дел за нарушение санкций открыто с 2022 года.
-
Около 80% нарушений связаны с предприятиями из других европейских стран.
-
Серьезных нарушений санкций выявлено немного.
-
Латвия активно контролирует соблюдение санкций и помогает другим странам ЕС.
-
Санкции против Роснефти в Латвии действуют с 2022 года.
-
Бизнес-интересы Лукойла в Латвии сравнительно невелики.
