Более 600 дел за нарушение санкций РФ зафиксировали в Латвии

В Латвии с 2022 года открыто более 600 уголовных производств за нарушение санкций против России.

Как сообщает Цензор.НЕТ, большинство случаев касается попыток перевозки в другие страны.

Нарушения преимущественно выявляют на границе

По словам руководительницы отдела исполнения санкций Службы финансовой разведки (СФР, FID) Марты Тилхены, около 80% всех таможенных процедур на границе Латвии были начаты в других европейских государствах.

Большинство нарушений касается предприятий, зарегистрированных за пределами Латвии.

"Большинство случаев санкций выявляются на границе, и серьезных нарушений немного — ими занимаются следственные органы", — отметил заместитель начальника СФР по вопросам санкций Паулис Иленковс.

Основные факты

Более 600 уголовных дел за нарушение санкций открыто с 2022 года.

Около 80% нарушений связаны с предприятиями из других европейских стран.

Серьезных нарушений санкций выявлено немного.

Латвия активно контролирует соблюдение санкций и помогает другим странам ЕС.

Санкции против Роснефти в Латвии действуют с 2022 года.

Бизнес-интересы Лукойла в Латвии сравнительно невелики.

