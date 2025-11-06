У Латвії з 2022 року відкрито понад 600 кримінальних проваджень за порушення санкцій проти Росії.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість випадків стосується спроб перевезення в інші країни.

Порушення переважно виявляють на кордоні

За словами керівниці відділу виконання санкцій Служби фінансової розвідки (СФР, FID) Марти Тілхени, близько 80% усіх митних процедур на кордоні Латвії були розпочаті в інших європейських державах.

Більшість порушень стосується підприємств, зареєстрованих за межами Латвії.

"Більшість випадків санкцій виявляються на кордоні, і серйозних порушень небагато — ними займаються слідчі органи", – зазначив заступник начальника СФР з питань санкцій Пауліс Іленковс.

Основні факти

  • Понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій відкрито з 2022 року.

  • Близько 80% порушень пов’язані з підприємствами з інших європейських країн.

  • Серйозних порушень санкцій виявлено небагато.

  • Латвія активно контролює дотримання санкцій і допомагає іншим країнам ЄС.

  • Санкції проти Роснафти в Латвії діють з 2022 року.

  • Бізнес-інтереси Лукойла в Латвії порівняно невеликі.

Раніше ми писали, що бюджетна "діра" РФ у 2025 році може сягнути 5,7 трлн рублів. 

Також ми повідомляли, що через дефіцит бюджету Кремль скорочує соцпідтримку і збільшує податки.

