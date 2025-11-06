Понад 600 справ за порушення санкцій РФ зафіксували у Латвії
У Латвії з 2022 року відкрито понад 600 кримінальних проваджень за порушення санкцій проти Росії.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, більшість випадків стосується спроб перевезення в інші країни.
Порушення переважно виявляють на кордоні
За словами керівниці відділу виконання санкцій Служби фінансової розвідки (СФР, FID) Марти Тілхени, близько 80% усіх митних процедур на кордоні Латвії були розпочаті в інших європейських державах.
Більшість порушень стосується підприємств, зареєстрованих за межами Латвії.
"Більшість випадків санкцій виявляються на кордоні, і серйозних порушень небагато — ними займаються слідчі органи", – зазначив заступник начальника СФР з питань санкцій Пауліс Іленковс.
Основні факти
-
Понад 600 кримінальних справ за порушення санкцій відкрито з 2022 року.
-
Близько 80% порушень пов’язані з підприємствами з інших європейських країн.
-
Серйозних порушень санкцій виявлено небагато.
-
Латвія активно контролює дотримання санкцій і допомагає іншим країнам ЄС.
-
Санкції проти Роснафти в Латвії діють з 2022 року.
-
Бізнес-інтереси Лукойла в Латвії порівняно невеликі.
Раніше ми писали, що бюджетна "діра" РФ у 2025 році може сягнути 5,7 трлн рублів.
Також ми повідомляли, що через дефіцит бюджету Кремль скорочує соцпідтримку і збільшує податки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль