Балтійські компанії допомагають Росії обходити санкції, - ЗМІ

Попри жорсткі санкції Заходу, російські танкери щодня перевозять через Балтійське море нафту на мільярди доларів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Lrt.

Литовські танкери Rina та Zircone постачають паливо суднам, що належать до російського "тіньового флоту". Лише з червня 2024-го по березень 2025 року вони здійснили 286 операцій із перекачування палива, заправивши 177 нафтових танкерів, з яких 159 заходили в російські порти.

За даними видання, обидва судна пов’язані з компанією Fast Bunkering, чиї дочірні структури вже розслідують в Естонії за підозрою у фальсифікації документів. Через підроблені митні коди російські нафтопродукти ввозилися до ЄС під виглядом казахських.

У 2023 році компанію NT Bunkering, що входить до групи Fast Bunkering, запідозрили у використанні підроблених документів. Згодом її судна були переоформлені на латвійську Welton Enterprises SIA, а потім продані дубайській FB Trade, яку журналісти вважають "клоном" Fast Bunkering.

У серпні 2024 року Україна внесла Fast Bunkering Holding Ltd до санкційного списку.

Також нещодавно повідомлялося, що мережа, пов’язана з російською розвідкою, залучала британські фірми до мимовільної допомоги у створенні арктичних підводних човнів Росії протягом майже десяти років.

