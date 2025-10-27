РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9709 посетителей онлайн
Новости Обход санкций
1 700 6

Балтийские компании помогают России обходить санкции, - СМИ

НАТО усиливает охрану подводной инфраструктуры в Балтийском море

Несмотря на жесткие санкции Запада, российские танкеры ежедневно перевозят через Балтийское море нефть на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lrt.

Литовские танкеры Rina и Zircone поставляют топливо судам, принадлежащим к российскому "теневому флоту". Только с июня 2024-го по март 2025 года они совершили 286 операций по перекачке топлива, заправив 177 нефтяных танкеров, из которых 159 заходили в российские порты.

По данным издания, оба судна связаны с компанией Fast Bunkering, чьи дочерние структуры уже расследуются в Эстонии по подозрению в фальсификации документов. Из-за поддельных таможенных кодов российские нефтепродукты ввозились в ЕС под видом казахских.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Орбан и Трамп встретятся в Вашингтоне для обсуждения санкций США против нефти РФ, - Сийярто

В 2023 году компанию NT Bunkering, входящую в группу Fast Bunkering, заподозрили в использовании поддельных документов. Впоследствии ее суда были переоформлены на латвийскую Welton Enterprises SIA, а затем проданы дубайской FB Trade, которую журналисты считают "клоном" Fast Bunkering.

В августе 2024 года Украина внесла Fast Bunkering Holding Ltd в санкционный список.

Также недавно сообщалось, что сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": США не могут эффективно остановить российские энергогиганты из-за поддержки Китая, - WSJ

Автор: 

Балтия (374) россия (97824) санкции (11980)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
🤣оце так поворот...
показать весь комментарий
27.10.2025 18:16 Ответить
та нііііі,не могло таке статися.....санкції ж працюють
показать весь комментарий
27.10.2025 18:18 Ответить
Деньги не пахнут. Вот и реальное лицо " друзей" Украины.
За копейку и мать продадут.
показать весь комментарий
27.10.2025 18:17 Ответить
"Вот и реальное лицо " друзей" Украины." - це можна сказати і про нашу владу!
В сім'ї не без урода, то ж не кажи так огульно про всіх наших друзів, бо тоді треба починати зі своїх єрмаків-татарових.
показать весь комментарий
27.10.2025 18:22 Ответить
А хто давав якісь гарантії, що в тих компаніях не працюють ті ж кацапи чи така ж скацапщена вата, як і наші "ждуни" чи колаборанти?
Прийшов час цивілізованому світу здригнутись та прокинутись остаточно та побачити ХТО їхні сусіди, хто друзі, а хто вороги, хто дійсно цивілізований громадянин, а хто замаскований рашист чи ватник, якому "акакаяразніца на каком ізикє"
показать весь комментарий
27.10.2025 18:18 Ответить
!!!!!!!!!!!
показать весь комментарий
27.10.2025 18:27 Ответить
 
 