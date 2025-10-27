Балтийские компании помогают России обходить санкции, - СМИ

Несмотря на жесткие санкции Запада, российские танкеры ежедневно перевозят через Балтийское море нефть на миллиарды долларов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lrt.

Литовские танкеры Rina и Zircone поставляют топливо судам, принадлежащим к российскому "теневому флоту". Только с июня 2024-го по март 2025 года они совершили 286 операций по перекачке топлива, заправив 177 нефтяных танкеров, из которых 159 заходили в российские порты.

По данным издания, оба судна связаны с компанией Fast Bunkering, чьи дочерние структуры уже расследуются в Эстонии по подозрению в фальсификации документов. Из-за поддельных таможенных кодов российские нефтепродукты ввозились в ЕС под видом казахских.

В 2023 году компанию NT Bunkering, входящую в группу Fast Bunkering, заподозрили в использовании поддельных документов. Впоследствии ее суда были переоформлены на латвийскую Welton Enterprises SIA, а затем проданы дубайской FB Trade, которую журналисты считают "клоном" Fast Bunkering.

В августе 2024 года Украина внесла Fast Bunkering Holding Ltd в санкционный список.

Также недавно сообщалось, что сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.

