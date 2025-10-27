Балтийские компании помогают России обходить санкции, - СМИ
Несмотря на жесткие санкции Запада, российские танкеры ежедневно перевозят через Балтийское море нефть на миллиарды долларов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lrt.
Литовские танкеры Rina и Zircone поставляют топливо судам, принадлежащим к российскому "теневому флоту". Только с июня 2024-го по март 2025 года они совершили 286 операций по перекачке топлива, заправив 177 нефтяных танкеров, из которых 159 заходили в российские порты.
По данным издания, оба судна связаны с компанией Fast Bunkering, чьи дочерние структуры уже расследуются в Эстонии по подозрению в фальсификации документов. Из-за поддельных таможенных кодов российские нефтепродукты ввозились в ЕС под видом казахских.
В 2023 году компанию NT Bunkering, входящую в группу Fast Bunkering, заподозрили в использовании поддельных документов. Впоследствии ее суда были переоформлены на латвийскую Welton Enterprises SIA, а затем проданы дубайской FB Trade, которую журналисты считают "клоном" Fast Bunkering.
В августе 2024 года Украина внесла Fast Bunkering Holding Ltd в санкционный список.
Также недавно сообщалось, что сеть, связанная с российской разведкой, привлекала британские фирмы к невольной помощи в создании арктических подводных лодок России в течение почти десяти лет.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
За копейку и мать продадут.
В сім'ї не без урода, то ж не кажи так огульно про всіх наших друзів, бо тоді треба починати зі своїх єрмаків-татарових.
Прийшов час цивілізованому світу здригнутись та прокинутись остаточно та побачити ХТО їхні сусіди, хто друзі, а хто вороги, хто дійсно цивілізований громадянин, а хто замаскований рашист чи ватник, якому "акакаяразніца на каком ізикє"