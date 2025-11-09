УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10849 відвідувачів онлайн
Новини Санкції України проти Росії
4 633 75

Зеленський запровадив санкції щодо ексголови КС Тупицького, високопосадовців РФ та російських видавництв

Президент України Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження нових санкцій України проти російських посадовців, колаборантів і пропагандистських структур. За його словами, це — відповідь на спроби Кремля "нормалізувати" агресію та виправдати окупацію українських територій.

Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.

"Підписав нові рішення про санкції України. І це зараз особливі рішення. Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування "санкцій" проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України", - написав президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки санкцій: Молдова може взяти під контроль місцевий бізнес російського "Лукойлу"

Необхідний тиск на Росію

Зеленський зазначив, що така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру.

"Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам", - наголосив Зеленський.

Також читайте: ЄС розпочав підготовку 20-го пакету санкцій проти Росії

Кого стосуються санкції

У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України:

  • один із його "гаманців",
  • функціонер російської військової розвідки та
  • один із колаборантів.

"Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано. Дякую усім у світі, хто допомагає!", - написав президент України.

Також читайте: Понад 600 справ за порушення санкцій РФ зафіксували у Латвії

На сайті президента оприлюднили укази і назвали фізичних та юридичних осіб, на яких поширені санкції.

  • Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.

Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який поширює пропаганду й займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, що виправдовують збройну агресію РФ.

Також читайте: Бюджетна "діра" РФ у 2025 році може сягнути 5,7 трлн рублів

  • Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.

Автор: 

Зеленський Володимир (27822) росія (70111) санкції (13176)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+38
Що, і Сватів заблокував? І свої квартирки в Криму?
показати весь коментар
09.11.2025 15:27 Відповісти
+19
"Замість випити чаю, поголились"
Т.Шевченко

"Замість запустити фламінго, ввожу
санкції"
вован ЗЄлєнський

.
показати весь коментар
09.11.2025 15:33 Відповісти
+19
нікчема і методи його нікчемні
про результати соромно і писати
він ганьбиться, а ми терпимо
показати весь коментар
09.11.2025 15:48 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Що, і Сватів заблокував? І свої квартирки в Криму?
показати весь коментар
09.11.2025 15:27 Відповісти
то вже будеть якесь збочення... SelfSanctions (СамоСанкції)
показати весь коментар
09.11.2025 16:24 Відповісти
та ні, сексологі кажуть в межах норми, для здоровья....
показати весь коментар
09.11.2025 16:50 Відповісти
Потужно !
показати весь коментар
09.11.2025 15:30 Відповісти
Треба ввести 140 млн. санкцій і рф впаде.
показати весь коментар
09.11.2025 16:13 Відповісти
Через 4 роки повномасштабки ******, Зеленський з даниловим та умеровим, так-сяк щось змайстрячили???
Наступні будуть, шурма, міндіч, чернишов, шуфрич, та власники паспортів від ******, разом з прорабами і будівельниками у Козині????
Милованов, з бакановим і єрмаком, глибоко зтурбовані???
показати весь коментар
09.11.2025 16:26 Відповісти
а в 22 році ці нові, підсанкційники, чому не підлягали санкціям?? Хто тобі не дозволяв це робити тоді??..
показати весь коментар
09.11.2025 15:32 Відповісти
Не заважайте Бубочке, він хлопець з народу тому не все сразу. Має право на помилку!
Україна без єлектрики, а тим часом фламінги красють в рожевий колір щоб повибівати на болотах шипки, та з кожної праски кричати про перемогу.
показати весь коментар
09.11.2025 16:58 Відповісти
Дайте йому ще 100 днів, а то Україна та нарід якийсь занадто живучий попався, Вовочка не справляється!
показати весь коментар
09.11.2025 17:31 Відповісти
"Замість випити чаю, поголились"
Т.Шевченко

"Замість запустити фламінго, ввожу
санкції"
вован ЗЄлєнський

.
показати весь коментар
09.11.2025 15:33 Відповісти
Невже він вірить у ефективність тих санкцій?Чи це демонстрація перед народом України що він такий крутий і я їх санкціями, вони такі потужні?
показати весь коментар
09.11.2025 15:34 Відповісти
Мабуть вони потужніше за фуФламінго.
показати весь коментар
09.11.2025 16:14 Відповісти
Как то оно уже выглядит этот процесс запоздалым и нелепо звучит на четвертый год войны новые санкции. Впечатление что по чайной ложке добавляются какие то болотные упыри, лишь бы было до кучи
показати весь коментар
09.11.2025 15:35 Відповісти
11 років війни..
показати весь коментар
09.11.2025 15:43 Відповісти
Рашисти творят геноцид знищують її народ і країну ,а ти на четвертому році варварської агресії надумав якісь санкції ,смішно якби не було так сумно ,ось такий президент.
показати весь коментар
09.11.2025 15:43 Відповісти
Згинь рашиська мерзота ,смерть путіну і всім рашиським виродкам.
показати весь коментар
09.11.2025 15:57 Відповісти
Згинь рашиський варвар і все кацапське бидло яке живе імперським минулим ,ви нація їзгоїв.
показати весь коментар
09.11.2025 16:08 Відповісти
Земля тобі бетоном свінорус
показати весь коментар
09.11.2025 16:14 Відповісти
Згинь рашиська мерзота ,чому ти варвар ховаєшся під чужим прапором ,вас варварів тільки знищувати треба ,кацап чого ти вліз на український сайт вас всі ненавидять тут не залежно від регіону ,ви середньовічне мерзене бидло яким немає місця в ********* світі.
показати весь коментар
09.11.2025 16:39 Відповісти
с тамбовським волком в оврагє будеш півааа пити

"хорошая пєвіца Луна" - так чем же она хороша ?
- ностальгією по 90-х
- 17 мая 2019 года в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%8C_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8C%D0%B1%D1%8B_%D1%81_%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9,_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9_%D0%B8_%D0%B1%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B5%D0%B9 Международный день борьбы с гомофобией, трансфобией и бифобией поучаствовала в проекте «Борітеся - поборете!» в поддержку https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0_%D0%9B%D0%93%D0%91%D0%A2_%D0%BD%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B5 ЛГБТ-сообщества в Украинеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BD%D0%B0_(%D0%BF%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%86%D0%B0,_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D0%B0)#cite_note-45 [45].
- В мае 2023 года Луна выпустила альбом Illusion - первый альбом, записанный целиком на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA украинском языке

ото, слухай тепер большаков пєвіцу Луну тіхо сам с собою про омо- сексуалізм та ще й на українськом язикє
аблом-пічаль !

.
показати весь коментар
09.11.2025 16:46 Відповісти
«Вы что же, господа, пи..арасы?! «
Н.С.Хрущов

.
показати весь коментар
09.11.2025 17:30 Відповісти
Брись на росію!
показати весь коментар
09.11.2025 16:09 Відповісти
рузькі кажуть, що українці найбільші садисти в світі (коли їх розбурхають).
мабуть брешуть наговарюють на нас...

ти як думаєш, большаков ?

.
показати весь коментар
09.11.2025 16:49 Відповісти
Різала б виродків по кусочку, душила б потрошки, шкіру б здирала з живих, а ще б кишки випустити і скальп зняти, а потім прив'язати за руки і за ноги до коней і пустити їх галопом в різні сторони. І навіть цього буде мало після того, що вони нелюди зробили з Україною і українцями
показати весь коментар
09.11.2025 17:03 Відповісти
Сидиш в Мексиці, то сиди і молись всім святим, щоб тебе і твою сім'ю не спіткала така біда, як українців
показати весь коментар
09.11.2025 17:22 Відповісти
в Мексиці, як Лєв Троцький ?

"Эй, Жора, подержи мой ледоруб !"

.
показати весь коментар
09.11.2025 17:33 Відповісти
Він на московії сидить, через впн.
показати весь коментар
09.11.2025 17:33 Відповісти
Оlena Olena #512149 - то пані має надхнення?!
показати весь коментар
09.11.2025 18:26 Відповісти
>Помни, интернет помнит все!

це так, тому не дивуйся, якщо під час відпочинку (або просто перебування) за кордоном, в натовпі хтось "випадково" вколе тебе голкою - це буде, скоріше за все, отрута одного екзотичного молюску.
показати весь коментар
09.11.2025 16:37 Відповісти
Дивись за собою, щоб тебе чимось не вкололи, а ще за своїми дітьми
показати весь коментар
09.11.2025 17:19 Відповісти
Мій пост був адресований самовпевненому кацапу "Александр Большаков #614522", чи ти його захищаєш?
показати весь коментар
09.11.2025 17:25 Відповісти
Я помилилась, а большаков виродок і козел
показати весь коментар
09.11.2025 19:46 Відповісти
нікчема і методи його нікчемні
про результати соромно і писати
він ганьбиться, а ми терпимо
показати весь коментар
09.11.2025 15:48 Відповісти
Більше тиску богу тиску!

Потрібно посилити тиск і запровадити жорсткі санкції проти Росії, - МЗС Нідерландів Джерело: https://censor.net/ua/n3572738

Путін не прагне миру. Єдина мова, яку він розуміє - це тиск, - прем'єр Естонії Міхал Джерело: https://censor.net/ua/n3570961

Барро: ЄС продовжуватиме посилювати тиск на Путіна Джерело: https://censor.net/ua/n3564428

Мрія Путіна - побачити роздроблену Європу. Тиск на РФ потрібно посилити, - Зеленський Джерело: https://censor.net/ua/n3560193

Ми повинні тиснути на Путіна для того, щоб він сів за стіл переговорів з Україною, - фон дер Ляєн Джерело: https://censor.net/ua/n3559720

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що для досягнення миру в Україні необхідно посилювати тиск на Росію, оскільки президент РФ Володимир Путін визнає лише "мову сили". Джерело: https://censor.net/ua/n3559661

За словами міністра, нові обмеження спрямовані на посилення тиску на Кремль, аби змусити його до переговорів про завершення війни. Джерело: https://censor.net/ua/n3559707

Тиск на Росію потрібно посилити: санкції мають бути більш жорсткіші, - Стубб Джерело: https://censor.net/ua/n3556232

Глава Бюро нацбезпеки Польщі Луковський: Росія не відмовилась від цілей у війні. Припинення вогню можливе лише під тиском США Джерело: https://censor.net/ua/n3556096

Ми повинні підтримувати тиск на РФ, щоб Путін нарешті сів за стіл переговорів,- Вадефуль
Джерело: https://censor.net/ua/n3554724

Варто продовжувати тиск на РФ, щоб примусити її до переговорів, - Келлог Джерело: https://censor.net/ua/n3554607

Єдиний спосіб припинити війну - посилити тиск на Росію, - Польща про масований обстріл України Джерело: https://censor.net/ua/n3554456

Каллас: ЄС має посилити тиск на Росію після масованих атак по Україні Джерело: https://censor.net/ua/n3554327

Туск про новий пакет санкцій проти РФ: Без сильного тиску Путін не розпочне мирних переговорів Джерело: https://censor.net/ua/n3553738
показати весь коментар
09.11.2025 15:54 Відповісти
А проти «Дружби» чомусь не запровадив…
показати весь коментар
09.11.2025 16:04 Відповісти
А проти Баканова ввів?
показати весь коментар
09.11.2025 16:05 Відповісти
Головне у суматохі і під хайпом на Міндіча санкції не наклади - бо потім будеш тиждень із "дружніми" синцями під очами чекати на золотому унітазі кіллера!
показати весь коментар
09.11.2025 16:08 Відповісти
Прапорщик кгб краснофф работает..
показати весь коментар
09.11.2025 16:10 Відповісти
Бідний міндіч. Президент мабуть ввів проти нього санкція і забрав громадянство України? В міндіча і російський і інші паспорти, бомжує бідолаха в Європі.
А ще президент введе реальні санкція проти його ''кварталу 95", алмазного та діамантового бізнесу.
показати весь коментар
09.11.2025 16:15 Відповісти
показати весь коментар
09.11.2025 16:16 Відповісти
Я вимагаю заблокувати скумбрію по 8 )))
показати весь коментар
09.11.2025 16:19 Відповісти
Коли коту робити нічого він яйця лиже...
показати весь коментар
09.11.2025 16:24 Відповісти
до сраки ті санкції, збирай спеціалістів - треба створити хімічну та ядерну зброю, інакше Україна не виживе
показати весь коментар
09.11.2025 16:43 Відповісти
потужний санкціонер
показати весь коментар
09.11.2025 17:02 Відповісти
Там Юлька в штани кладе, бо як не як санкції кацапів можуть боком вилізти на якихось Дубаях. Зейло певно пробує ту скумбрію заспокоїти)
показати весь коментар
09.11.2025 17:08 Відповісти
Тупицький- це нормальна людина, яка знала яке ганьба буде Україні від влади Зеленського.
показати весь коментар
09.11.2025 17:11 Відповісти
tZe inform від 09.‎11.‎2025:
Зеленський відправивши Єрмака в Білорусь слідом за цим ввів санкції проти можливого російського перемовника Кирила Дмітрієва. Незрозуміло, що це - визнання факту провалу переговорів, чи чергова підстава Єрмака ? В усякому разі на доповіді Патрушеву Дмітрієв чітко вказував, що Україна свідомо зриває всі спроби переговорів. До "кремлівських мудреців" нарешті дійшла проста істина - Зеленському не потрібен мир, його влаштовує ситуація прямого безконтрольного керування. Мир для Зеленського - катастрофа. План Зеленського дуже простий - красти до тих пір поки це можливо, ховаючи все за межами України. Якщо Україна програє війну спитати Зеленського і К за весь цей грабунок буде просто нікому. Немає України - немає питань ...
показати весь коментар
09.11.2025 17:52 Відповісти
В майбутні підручники з історії України цей період ввійде під назвою "Хаотично-потужна одноосібна за народні гроші імпровізація в керуванні країною"
показати весь коментар
09.11.2025 18:17 Відповісти
.. а де зараз цей тупицький? Якщо винен, мусить по закону відповісти, а не в далеких теплих країнах на морях- океанах відпочивати від важкой праці..
показати весь коментар
09.11.2025 18:19 Відповісти
Что значит санкции запровадив, а что за санкции? или просто типа санкции для пропаганды и пиара мол "санкции". играет в 95 квартал дальше?
показати весь коментар
09.11.2025 18:26 Відповісти
Оце потужно блд.....яке кінчене створіння...
показати весь коментар
09.11.2025 18:33 Відповісти
А що, ці кацапи дотепер мають бізнес в Україні чи може їздять до нас на відпочинок і шопінг? Якою муйньою займається цей боневтіклий Потужняк?
показати весь коментар
09.11.2025 19:08 Відповісти
Закон, що дишло...
"Чому ми не в ЄС та НАТО?"

Санкції РНБО щодо громадян України - неконституційнаhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-apu-1 [1]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-zmina-2 [2]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-khpg-3 [3]https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#cite_note-ccl-4 [4] практика застосування https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D1%96_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) персональних обмежувальних заходів щодо громадян України на підставі https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8_%C2%AB%D0%9F%D1%80%D0%BE_%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97%C2%BB Закону «Про санкції»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%AE%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96_%D0%BF%D1%96%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%B8 [⇨]. Така практика викликає широку критику через її суперечність https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Конституції України та використання як політичного інструменту чинної влади, зокрема https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8 Президента України https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Володимира Зеленськогоhttps://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%86%D1%96%D1%97_%D0%A0%D0%9D%D0%91%D0%9E_%D1%89%D0%BE%D0%B4%D0%BE_%D0%B3%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8#%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0 [⇨].
показати весь коментар
09.11.2025 19:21 Відповісти
Питання до президента.Чому не заблокована 300 тисячна пенсія колишньому голові конституційного суду Тупицькому? Чому не конфісковується його майно на десятки мільйонів гривень? Може досить імітацій
показати весь коментар
09.11.2025 19:45 Відповісти
Коли вже будуть санкції за брехню та дезінформацію про виробництво ракет в Україні?
показати весь коментар
09.11.2025 20:15 Відповісти
Ржака...
показати весь коментар
09.11.2025 21:09 Відповісти
Жестко..БДСМ
поц
показати весь коментар
09.11.2025 21:22 Відповісти
Батько Кірюші Дмітрієва - головного переговірника Путіна досі працює в Україні: з Києва зник, але кожні 90 днів https://www.obozrevatel.com/ukr/ekonomika-glavnaya/economy/batko-golovnogo-peregovornika-putina-dosi-pratsyue-v-ukraini-z-kieva-znik-ale-kozhni-90-dniv-**********-vidpustku.htm продовжує відпустку
в Інституті клітинної біології та генетичної інженерії НАН України. Він оформлений на 0,75% посади головного наукового співробітника
показати весь коментар
10.11.2025 02:30 Відповісти
Повно заборонив продавати їм квитки на Квартал
показати весь коментар
10.11.2025 07:45 Відповісти
Малими кроками у вірному напрямку!
Бо це треба було робити ще з 2014!
показати весь коментар
10.11.2025 09:51 Відповісти
 
 