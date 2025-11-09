Зеленський запровадив санкції щодо ексголови КС Тупицького, високопосадовців РФ та російських видавництв
Президент Володимир Зеленський повідомив про запровадження нових санкцій України проти російських посадовців, колаборантів і пропагандистських структур. За його словами, це — відповідь на спроби Кремля "нормалізувати" агресію та виправдати окупацію українських територій.
Про це повідомив у телеграм-каналі президент Володимир Зеленський, інформує Цензор.НЕТ.
"Підписав нові рішення про санкції України. І це зараз особливі рішення. Росія намагається затягнути війну, розширює свої спроби виправдати агресію та "нормалізувати" окупацію українських територій. Також нещодавно з’явилось і демонстративне політичне рішення Росії про застосування "санкцій" проти українських посадовців, зокрема проти Прем’єр-міністра України", - написав президент.
Необхідний тиск на Росію
Зеленський зазначив, що така поведінка Росії заслуговує на значно більший тиск світу та розширення меж цього тиску – як проти всіх джерел і схем фінансування російської воєнної машини, так і проти кожної особи, яка поширює пропаганду та ускладнює ухвалення рішень, спрямованих на досягнення справжнього миру.
"Ми дамо наші пропозиції нових санкцій відповідним партнерам", - наголосив Зеленський.
Кого стосуються санкції
У сьогоднішніх санкційних рішеннях України – особи, які працюють в урядових структурах Путіна та причетні до грабунку на тимчасово окупованих територіях України:
- один із його "гаманців",
- функціонер російської військової розвідки та
- один із колаборантів.
"Починаємо також і роботу щодо російських видавництв, які працюють на виправдання агресії та поширення російської пропаганди у світі. Все в Росії, що орієнтоване на війну, має бути заблоковано. Дякую усім у світі, хто допомагає!", - написав президент України.
На сайті президента оприлюднили укази і назвали фізичних та юридичних осіб, на яких поширені санкції.
- Перший указ запроваджує санкції проти восьми фізичних осіб, які є учасниками злочинів проти України та українців, привласнили майно аграрного сектору, зернові культури, об’єкти культурної спадщини, ведуть інформаційні операції проти нашої держави та впроваджують освітні стандарти РФ із антиукраїнськими наративами на тимчасово окупованих територіях України.
Відтепер під санкціями – російські урядовці, агент ФСБ з інформаційних диверсій, представник інформаційного управління Генштабу Росії, а також наближений до російського очільника фінансист Кирило Дмитрієв, який поширює пропаганду й займається залученням російських інвестицій у ключові галузі економіки іноземних держав, та особи, що виправдовують збройну агресію РФ.
- Другим указом запроваджені санкції проти п’яти юридичних осіб – російських видавництв, які працюють на виправдання агресії, поширення російської пропаганди у світі, а також насаджування антиукраїнських настроїв на тимчасово окупованих територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
А ще президент введе реальні санкція проти його ''кварталу 95", алмазного та діамантового бізнесу.
Зеленський відправивши Єрмака в Білорусь слідом за цим ввів санкції проти можливого російського перемовника Кирила Дмітрієва. Незрозуміло, що це - визнання факту провалу переговорів, чи чергова підстава Єрмака ? В усякому разі на доповіді Патрушеву Дмітрієв чітко вказував, що Україна свідомо зриває всі спроби переговорів. До "кремлівських мудреців" нарешті дійшла проста істина - Зеленському не потрібен мир, його влаштовує ситуація прямого безконтрольного керування. Мир для Зеленського - катастрофа. План Зеленського дуже простий - красти до тих пір поки це можливо, ховаючи все за межами України. Якщо Україна програє війну спитати Зеленського і К за весь цей грабунок буде просто нікому. Немає України - немає питань ...
Санкції РНБО щодо громадян України - неконституційна практика застосування Радою національної безпеки і оборони України (РНБО) персональних обмежувальних заходів щодо громадян України на підставі Закону «Про санкції». Така практика викликає широку критику через її суперечність Конституції України та використання як політичного інструменту чинної влади, зокрема Президента України Володимира Зеленського.
