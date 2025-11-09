День Независимости Польши: в Варшаве 11 ноября запретят полеты дронов

В Варшаве на День Независимости, 11 ноября, временно запретят полеты беспилотных летательных аппаратов. Ограничения будут действовать в день празднований с 07:00 до 23:00, сообщила полиция столицы Польши в соцсети X.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запрет вводится для обеспечения безопасности массовых мероприятий, посвященных празднованию 105-й годовщины восстановления независимости Республики Польша.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня Независимости 11 ноября, Главное управление полиции Варшавы по согласованию со Службой государственной охраны вводит ограничения на полеты беспилотников над Варшавой", - говорится в сообщении правоохранителей.

За нарушение запрета - тюрьма

Польская полиция предупредила, что контроль за выполнением запрета будут осуществлять специальные службы и патрули безопасности.

Нарушителям правил воздушного движения грозит до 5 лет лишения свободы.

В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ

Между тем в Польше все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы, готовясь к возможной войне с РФ.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Польша считается одной из европейских стран, которые могут оказаться на передовой в случае нападения РФ на государства НАТО.

На фоне угрозы польское правительство объявило планы по расширению базовой военной подготовки для взрослых мужчин и в этом году планирует направить около 4,5% ВВП на оборонные расходы.

Ранее сообщалось