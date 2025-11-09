РУС
Польша готовится к войне
258 7

День Независимости Польши: в Варшаве 11 ноября запретят полеты дронов

В Варшаве на День Независимости Польши запретят запускать БПЛА

В Варшаве на День Независимости, 11 ноября, временно запретят полеты беспилотных летательных аппаратов. Ограничения будут действовать в день празднований с 07:00 до 23:00, сообщила полиция столицы Польши в соцсети X.

Как сообщает Цензор.НЕТ, запрет вводится для обеспечения безопасности массовых мероприятий, посвященных празднованию 105-й годовщины восстановления независимости Республики Польша.

"В связи с необходимостью обеспечения безопасности собраний, связанных с празднованием Дня Независимости 11 ноября, Главное управление полиции Варшавы по согласованию со Службой государственной охраны вводит ограничения на полеты беспилотников над Варшавой", - говорится в сообщении правоохранителей.

За нарушение запрета - тюрьма

Польская полиция предупредила, что контроль за выполнением запрета будут осуществлять специальные службы и патрули безопасности.

Нарушителям правил воздушного движения грозит до 5 лет лишения свободы.

В Польше гражданских готовят к возможной агрессии РФ

Между тем в Польше все больше гражданских посещают курсы выживания, стрелковые полигоны и военные учебные программы, готовясь к возможной войне с РФ.

Об этом пишет The Telegraph.

По данным издания, Польша считается одной из европейских стран, которые могут оказаться на передовой в случае нападения РФ на государства НАТО.

На фоне угрозы польское правительство объявило планы по расширению базовой военной подготовки для взрослых мужчин и в этом году планирует направить около 4,5% ВВП на оборонные расходы.

Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "велика двадцятка"), з проханням надати їй запрошення до G20.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив, що Польща стала "державою-триліонером" (з ВВП понад 1 трильйон доларів), увійшовши до числа лише двадцяти країн "дуже ексклюзивного клубу".
показать весь комментарий
09.11.2025 21:30 Ответить
А в нас про Незалежність 1918 року взагалі не згадують.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:30 Ответить
Сейм не прийняв законопроект Навроцького про "бандеризм". Ціни на електроенергію теж не знизили. Так закінчується передвиборчий популізм
показать весь комментарий
09.11.2025 21:32 Ответить
Кацапи про заборону знають?
показать весь комментарий
09.11.2025 21:36 Ответить
Drony stoy... raz... dva -
Поляки сказали
А кацапи їм на те
***** показали
показать весь комментарий
09.11.2025 21:53 Ответить
Будет забавно если пуйло им в этот день запустит снова
показать весь комментарий
09.11.2025 22:00 Ответить
Нада ще було добавить , російських дронів і віднести в посольство росії , підписати меморандум і спокойно ждать дронів.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:10 Ответить
 
 