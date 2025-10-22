Французские военные готовятся к войне с РФ через 3-4 года
Начальник штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что Россия может пытаться расширить войну на территории Европы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, французский военный предупредил, что Париж готовится к возможному конфликту в ближайшие 3-4 года, пишет Le Figaro.
Мандон подчеркнул, что Москва чувствует "коллективную слабость Европы" и все смелее демонстрирует готовность применять силу. По его словам, Франция должна быть готова не только обороняться, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.
Генерал добавил, что несмотря на агрессивную политику Кремля, Европа имеет значительно больший экономический, промышленный и демографический потенциал. "Россия не может нас напугать, если мы готовы себя защищать", - подытожил он.
Ранее сообщалось, что Франция, несмотря на экономические ограничения, планирует увеличить оборонный бюджет более чем на шесть миллиардов евро и продолжить усиливать поддержку Украины в условиях длительной войны и роста угроз для европейской безопасности. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.
По ее словам, Франция также планирует обсудить с украинским и немецким коллегами дальнейшую мобилизацию партнеров на поддержку Украины и усиление обороны восточного фланга НАТО.
Кожного дня кацапи наносять удари по Європі , то дрони запустить , то теракт влаштує -
Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО
Суть в тому , що Європа деморалізована і абсолютно не бажає захищатися , а це робить подальшу агресію практично невідвопотньою !
Більш того, ЄС і США повністю заінтересовані у збереженні чинного кремлівського режиму.
Запуска ракети в бік США - а влучають ракети в київські ТЕЦ.
Тому дійсно, їх це абсолютно влаштовує.
Да які на куй 3-4 роки
французи - через 4 роки
Я зрозумів, на них із тилу зайдуть!
Тим більше допомога актуальна зараз!!
І без втрат в особлвому складі для них