РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10930 посетителей онлайн
Новости Франция увеличивает оборонные расходы
956 21

Французские военные готовятся к войне с РФ через 3-4 года

Париж готовит армию к возможному конфликту с РФ через 3-4 года

Начальник штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что Россия может пытаться расширить войну на территории Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французский военный предупредил, что Париж готовится к возможному конфликту в ближайшие 3-4 года, пишет Le Figaro.

Мандон подчеркнул, что Москва чувствует "коллективную слабость Европы" и все смелее демонстрирует готовность применять силу. По его словам, Франция должна быть готова не только обороняться, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Репарационный заем" обеспечит Украину оружием на три года, - глава МИД Франции Барро

Генерал добавил, что несмотря на агрессивную политику Кремля, Европа имеет значительно больший экономический, промышленный и демографический потенциал. "Россия не может нас напугать, если мы готовы себя защищать", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Франция, несмотря на экономические ограничения, планирует увеличить оборонный бюджет более чем на шесть миллиардов евро и продолжить усиливать поддержку Украины в условиях длительной войны и роста угроз для европейской безопасности. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа не готова к войне и до 2030 года в собственной безопасности будет полагаться на НАТО и США, - Залужный

По ее словам, Франция также планирует обсудить с украинским и немецким коллегами дальнейшую мобилизацию партнеров на поддержку Украины и усиление обороны восточного фланга НАТО.

Больше читайте в нашем Telegram-канале

Автор: 

война (1474) оборона (5309) россия (97753) Франция (3613)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
в 2022р аби були сміливіші ЄС і США, та дали Україні всю необхідну зброю - вже б путіна не існувало
показать весь комментарий
22.10.2025 19:48 Ответить
+5
- простою мовою нам сказали, що Зеленський буде Президентом ще декілька років, поки не зітремося.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:49 Ответить
+4
Готуються воювати і Польща, і Німеччина, і Франція - а воює Україна.
Запуска ракети в бік США - а влучають ракети в київські ТЕЦ.
Тому дійсно, їх це абсолютно влаштовує.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:04 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
простою мовою нам сказали, що ми будемо воювати ще декілька років, поки не зітремося.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:46 Ответить
так точно й літачки GRIPEN через три роки плануються...
показать весь комментарий
22.10.2025 19:49 Ответить
- простою мовою нам сказали, що Зеленський буде Президентом ще декілька років, поки не зітремося.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:49 Ответить
то такий бонус.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:50 Ответить
Простою мовою вони сказали , що кацапи можуть нападати на них хоч завтра
показать весь комментарий
22.10.2025 19:50 Ответить
кацапи б і напали на них, але щось заважає.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:51 Ответить
А вони вже давно напали !
Кожного дня кацапи наносять удари по Європі , то дрони запустить , то теракт влаштує -
Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО
Суть в тому , що Європа деморалізована і абсолютно не бажає захищатися , а це робить подальшу агресію практично невідвопотньою !
показать весь комментарий
22.10.2025 20:00 Ответить
в 2022р аби були сміливіші ЄС і США, та дали Україні всю необхідну зброю - вже б путіна не існувало
показать весь комментарий
22.10.2025 19:48 Ответить
не забуду злу промову Гаррі Каспарова у перші тижні агресії , криком кричав ЗАХОДУ - будьте сміливіші, спитайте у гравців в покер - про блеф!!!
показать весь комментарий
22.10.2025 19:51 Ответить
У ЄС і США ніколи не було такої мети.
Більш того, ЄС і США повністю заінтересовані у збереженні чинного кремлівського режиму.
показать весь комментарий
22.10.2025 19:55 Ответить
і тому готуються воювати за декілька років і Польща і Німеччина і Франція? а путін вже сьогодні запуска ракети в бік США ?
показать весь комментарий
22.10.2025 20:01 Ответить
Готуються воювати і Польща, і Німеччина, і Франція - а воює Україна.
Запуска ракети в бік США - а влучають ракети в київські ТЕЦ.
Тому дійсно, їх це абсолютно влаштовує.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:04 Ответить
не знаєш як буде - дивись як було.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:11 Ответить
А до чого тут Захід? Якби клован замість доріг, на ті мільярди робив зброю, то пуйло ніколи б не напало. Ніколи! За три роки можна було озброїтися до зубів. Та і Захід плече б підставив. При проклятому баризі були вже проведені випробовування нових видів. Тобто, Зєля, ставай і запускай в серію. А воно, курва чужинська... Колись-то давно читала з цього приводу британську аналітику. Наші (зелені) ЗМІ про це мовчать.
показать весь комментарий
22.10.2025 20:19 Ответить
Да які на куй 3 - 4 роки, вже через день будуть воювати. Бл...ь, яка кончалижна куйня))

Translator

Да які на куй 3-4 роки
показать весь комментарий
22.10.2025 19:51 Ответить
******🤣🤣🤣 потужне прізвище
показать весь комментарий
22.10.2025 19:54 Ответить
німці готовляться через 5 років
французи - через 4 роки
Я зрозумів, на них із тилу зайдуть!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:07 Ответить
какие из них вояки мы видели на примере 2 мировой войны когда они за 2 недели просрали всю свою Францию гитлеру!и то что они уже не хозяева в собственной стране а хозяева мигранты!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:09 Ответить
Там был достаточно гениальный маневр вначале однако. Но сдались они действительно быстро. Причем сдавались то те же самые что и в окопах сидели в первой мировой. Сейчас таких людей уже нет
показать весь комментарий
22.10.2025 20:14 Ответить
одним словом-французы не вояки!
показать весь комментарий
22.10.2025 20:17 Ответить
Тупо ! Можно було добивати ці чотири роки! Якщо з 2014 не дуже доходило !!
Тим більше допомога актуальна зараз!!
І без втрат в особлвому складі для них
показать весь комментарий
22.10.2025 20:20 Ответить
 
 