Французские военные готовятся к войне с РФ через 3-4 года

Начальник штаба Вооруженных сил Франции генерал Фабьен Мандон заявил, что Россия может пытаться расширить войну на территории Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, французский военный предупредил, что Париж готовится к возможному конфликту в ближайшие 3-4 года, пишет Le Figaro.

Мандон подчеркнул, что Москва чувствует "коллективную слабость Европы" и все смелее демонстрирует готовность применять силу. По его словам, Франция должна быть готова не только обороняться, но и оперативно реагировать на потенциальные угрозы.

Генерал добавил, что несмотря на агрессивную политику Кремля, Европа имеет значительно больший экономический, промышленный и демографический потенциал. "Россия не может нас напугать, если мы готовы себя защищать", - подытожил он.

Ранее сообщалось, что Франция, несмотря на экономические ограничения, планирует увеличить оборонный бюджет более чем на шесть миллиардов евро и продолжить усиливать поддержку Украины в условиях длительной войны и роста угроз для европейской безопасности. Об этом заявила министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

По ее словам, Франция также планирует обсудить с украинским и немецким коллегами дальнейшую мобилизацию партнеров на поддержку Украины и усиление обороны восточного фланга НАТО.

