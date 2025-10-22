Французькі військові готуються до війни з РФ за 3-4 роки
Начальник штабу Збройних сил Франції генерал Фаб’єн Мандон заявив, що Росія може намагатися розширити війну на території Європи.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, французький військовий попередив, що Париж готується до можливого конфлікту в найближчі 3-4 роки, пише Le Figaro.
Мандон наголосив, що Москва відчуває "колективну слабкість Європи" і дедалі сміливіше демонструє готовність застосовувати силу. За його словами, Франція повинна бути готовою не лише оборонятися, а й оперативно реагувати на потенційні загрози.
Генерал додав, що попри агресивну політику Кремля, Європа має значно більший економічний, промисловий та демографічний потенціал. "Росія не може нас налякати, якщо ми готові себе захищати", – підсумував він.
Раніше повідомлялося, що Франція, попри економічні обмеження, планує збільшити оборонний бюджет більш ніж на шість мільярдів євро та продовжити посилювати підтримку України в умовах тривалої війни і зростання загроз для європейської безпеки. Про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.
За її словами, Франція також планує обговорити з українським та німецьким колегами подальшу мобілізацію партнерів на підтримку України і посилення оборони східного флангу НАТО.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кожного дня кацапи наносять удари по Європі , то дрони запустить , то теракт влаштує -
Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО
Суть в тому , що Європа деморалізована і абсолютно не бажає захищатися , а це робить подальшу агресію практично невідвопотньою !
Більш того, ЄС і США повністю заінтересовані у збереженні чинного кремлівського режиму.
Запуска ракети в бік США - а влучають ракети в київські ТЕЦ.
Тому дійсно, їх це абсолютно влаштовує.
Translator
Да які на куй 3-4 роки
французи - через 4 роки
Я зрозумів, на них із тилу зайдуть!