Французькі військові готуються до війни з РФ за 3-4 роки

Начальник штабу Збройних сил Франції генерал Фаб’єн Мандон заявив, що Росія може намагатися розширити війну на території Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, французький військовий попередив, що Париж готується до можливого конфлікту в найближчі 3-4 роки, пише Le Figaro.

Мандон наголосив, що Москва відчуває "колективну слабкість Європи" і дедалі сміливіше демонструє готовність застосовувати силу. За його словами, Франція повинна бути готовою не лише оборонятися, а й оперативно реагувати на потенційні загрози.

Генерал додав, що попри агресивну політику Кремля, Європа має значно більший економічний, промисловий та демографічний потенціал. "Росія не може нас налякати, якщо ми готові себе захищати", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Франція, попри економічні обмеження, планує збільшити оборонний бюджет більш ніж на шість мільярдів євро та продовжити посилювати підтримку України в умовах тривалої війни і зростання загроз для європейської безпеки. Про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.

За її словами, Франція також планує обговорити з українським та німецьким колегами подальшу мобілізацію партнерів на підтримку України і посилення оборони східного флангу НАТО.

