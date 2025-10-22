УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11756 відвідувачів онлайн
Новини Франція збільшує оборонні витрати
659 18

Французькі військові готуються до війни з РФ за 3-4 роки

Париж готує армію до можливого конфлікту з РФ за 3-4 роки

Начальник штабу Збройних сил Франції генерал Фаб’єн Мандон заявив, що Росія може намагатися розширити війну на території Європи.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, французький військовий попередив, що Париж готується до можливого конфлікту в найближчі 3-4 роки, пише Le Figaro.

Мандон наголосив, що Москва відчуває "колективну слабкість Європи" і дедалі сміливіше демонструє готовність застосовувати силу. За його словами, Франція повинна бути готовою не лише оборонятися, а й оперативно реагувати на потенційні загрози.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Репараційна позика" забезпечить Україну зброєю на три роки, - очільник МЗС Франції Барро

Генерал додав, що попри агресивну політику Кремля, Європа має значно більший економічний, промисловий та демографічний потенціал. "Росія не може нас налякати, якщо ми готові себе захищати", – підсумував він.

Раніше повідомлялося, що Франція, попри економічні обмеження, планує збільшити оборонний бюджет більш ніж на шість мільярдів євро та продовжити посилювати підтримку України в умовах тривалої війни і зростання загроз для європейської безпеки. Про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа не готова до війни і до 2030 року у власній безпеці покладатиметься на НАТО та США, - Залужний

За її словами, Франція також планує обговорити з українським та німецьким колегами подальшу мобілізацію партнерів на підтримку України і посилення оборони східного флангу НАТО.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

війна (1514) оборона (4942) росія (68567) Франція (3187)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+6
в 2022р аби були сміливіші ЄС і США, та дали Україні всю необхідну зброю - вже б путіна не існувало
показати весь коментар
22.10.2025 19:48 Відповісти
+4
- простою мовою нам сказали, що Зеленський буде Президентом ще декілька років, поки не зітремося.
показати весь коментар
22.10.2025 19:49 Відповісти
+3
простою мовою нам сказали, що ми будемо воювати ще декілька років, поки не зітремося.
показати весь коментар
22.10.2025 19:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
простою мовою нам сказали, що ми будемо воювати ще декілька років, поки не зітремося.
показати весь коментар
22.10.2025 19:46 Відповісти
так точно й літачки GRIPEN через три роки плануються...
показати весь коментар
22.10.2025 19:49 Відповісти
- простою мовою нам сказали, що Зеленський буде Президентом ще декілька років, поки не зітремося.
показати весь коментар
22.10.2025 19:49 Відповісти
то такий бонус.
показати весь коментар
22.10.2025 19:50 Відповісти
Простою мовою вони сказали , що кацапи можуть нападати на них хоч завтра
показати весь коментар
22.10.2025 19:50 Відповісти
кацапи б і напали на них, але щось заважає.
показати весь коментар
22.10.2025 19:51 Відповісти
А вони вже давно напали !
Кожного дня кацапи наносять удари по Європі , то дрони запустить , то теракт влаштує -
Стався вибух на нафтопереробному заводі в Угорщині, який отримує сиру нафту з РФ. ВIДЕО
Суть в тому , що Європа деморалізована і абсолютно не бажає захищатися , а це робить подальшу агресію практично невідвопотньою !
показати весь коментар
22.10.2025 20:00 Відповісти
в 2022р аби були сміливіші ЄС і США, та дали Україні всю необхідну зброю - вже б путіна не існувало
показати весь коментар
22.10.2025 19:48 Відповісти
не забуду злу промову Гаррі Каспарова у перші тижні агресії , криком кричав ЗАХОДУ - будьте сміливіші, спитайте у гравців в покер - про блеф!!!
показати весь коментар
22.10.2025 19:51 Відповісти
У ЄС і США ніколи не було такої мети.
Більш того, ЄС і США повністю заінтересовані у збереженні чинного кремлівського режиму.
показати весь коментар
22.10.2025 19:55 Відповісти
і тому готуються воювати за декілька років і Польща і Німеччина і Франція? а путін вже сьогодні запуска ракети в бік США ?
показати весь коментар
22.10.2025 20:01 Відповісти
Готуються воювати і Польща, і Німеччина, і Франція - а воює Україна.
Запуска ракети в бік США - а влучають ракети в київські ТЕЦ.
Тому дійсно, їх це абсолютно влаштовує.
показати весь коментар
22.10.2025 20:04 Відповісти
не знаєш як буде - дивись як було.
показати весь коментар
22.10.2025 20:11 Відповісти
Да які на куй 3 - 4 роки, вже через день будуть воювати. Бл...ь, яка кончалижна куйня))

Translator

Да які на куй 3-4 роки
показати весь коментар
22.10.2025 19:51 Відповісти
******🤣🤣🤣 потужне прізвище
показати весь коментар
22.10.2025 19:54 Відповісти
німці готовляться через 5 років
французи - через 4 роки
Я зрозумів, на них із тилу зайдуть!
показати весь коментар
22.10.2025 20:07 Відповісти
какие из них вояки мы видели на примере 2 мировой войны когда они за 2 недели просрали всю свою Францию гитлеру!и то что они уже не хозяева в собственной стране а хозяева мигранты!
показати весь коментар
22.10.2025 20:09 Відповісти
Там был достаточно гениальный маневр вначале однако. Но сдались они действительно быстро. Причем сдавались то те же самые что и в окопах сидели в первой мировой. Сейчас таких людей уже нет
показати весь коментар
22.10.2025 20:14 Відповісти
 
 