День Незалежності Польщі: у Варшаві 11 листопада заборонять польоти дронів

У Варшаві на День Незалежності, 11 листопада, тимчасово заборонять польоти безпілотних літальних апаратів. Обмеження діятимуть у день святкувань з 07:00 до 23:00, повідомила поліція столиці Польщі у соцмережі X.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заборона запроваджується для гарантування безпеки масових заходів, присвячених святкуванню 105-ї річниці відновлення незалежності Республіки Польща.

"У зв’язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов’язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, Головне управління поліції Варшави за погодженням із Службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотників над Варшавою", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За порушення заборони - в'язниця

Польська поліція попередила, що контроль за виконанням заборони здійснюватимуть спеціальні служби та патрулі безпеки.

Порушникам правил повітряного руху загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ

Тим часом у Польщі дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми, готуючись до можливої війни з РФ.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, Польща вважається однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО.

На тлі загрози польський уряд оголосив плани щодо розширення базової військової підготовки для дорослих чоловіків і цього року планує спрямувати близько 4,5% ВВП на оборонні витрати.

