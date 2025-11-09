День Незалежності Польщі: у Варшаві 11 листопада заборонять польоти дронів

У Варшаві на День Незалежності, 11 листопада, тимчасово заборонять польоти безпілотних літальних апаратів. Обмеження діятимуть у день святкувань з 07:00 до 23:00, повідомила поліція столиці Польщі у соцмережі X.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, заборона запроваджується для гарантування безпеки масових заходів, присвячених святкуванню 105-ї річниці відновлення незалежності Республіки Польща.

"У зв’язку з необхідністю убезпечення зібрань, пов’язаних зі святкуванням Дня Незалежності 11 листопада, Головне управління поліції Варшави за погодженням із Службою державної охорони запроваджує обмеження на польоти безпілотників над Варшавою", - йдеться у повідомленні правоохоронців.

За порушення заборони - в'язниця

Польська поліція попередила, що контроль за виконанням заборони здійснюватимуть спеціальні служби та патрулі безпеки.

Порушникам правил повітряного руху загрожує до 5 років позбавлення волі.

У Польщі цивільних готують до можливої агресії РФ

Тим часом у Польщі дедалі більше цивільних відвідують курси виживання, стрілецькі полігони та військові навчальні програми, готуючись до можливої війни з РФ.

Про це пише The Telegraph.

За даними видання, Польща вважається однією з європейських країн, що можуть опинитися на передовій у разі нападу РФ на держави НАТО.

На тлі загрози польський уряд оголосив плани щодо розширення базової військової підготовки для дорослих чоловіків і цього року планує спрямувати близько 4,5% ВВП на оборонні витрати.

Польща звернулася до Сполучених Штатів, які у 2026 році будуть головувати в "Групі 20" (G20, "велика двадцятка"), з проханням надати їй запрошення до G20.
Прем'єр-міністр країни Дональд Туск оголосив, що Польща стала "державою-триліонером" (з ВВП понад 1 трильйон доларів), увійшовши до числа лише двадцяти країн "дуже ексклюзивного клубу".
09.11.2025 21:30 Відповісти
А в нас про Незалежність 1918 року взагалі не згадують.
09.11.2025 21:30 Відповісти
Сейм не прийняв законопроект Навроцького про "бандеризм". Ціни на електроенергію теж не знизили. Так закінчується передвиборчий популізм
09.11.2025 21:32 Відповісти
Кацапи про заборону знають?
09.11.2025 21:36 Відповісти
Drony stoy... raz... dva -
Поляки сказали
А кацапи їм на те
***** показали
09.11.2025 21:53 Відповісти
Будет забавно если пуйло им в этот день запустит снова
09.11.2025 22:00 Відповісти
Нада ще було добавить , російських дронів і віднести в посольство росії , підписати меморандум і спокойно ждать дронів.
09.11.2025 22:10 Відповісти
Фпв хоть одноразовые с взрывчаткой можно?
09.11.2025 22:31 Відповісти
А заборонять польоти усіх дронів чи тільки кацапських?
09.11.2025 23:58 Відповісти
 
 