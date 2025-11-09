РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8232 посетителя онлайн
Новости Завербованные агенты ФСБ
2 514 17

В Польше арестован "российский оппозиционер", который шпионил для ФСБ

Задержанный в Польше российский оппозиционер Рогов признался в работе на ФСБ

В Польше арестованный российский "оппозиционный активист" Игорь Рогов признал, что работал тайным агентом российской ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Читайте также: К 9 и 15 годам приговорены трое агентов РФ, корректировавших вражеские удары по Черниговщине и Донетчине, - СБУ

Сотрудничество с ФСБ и арест в Польше

Сообщается, что Рогов предоставил информацию о других оппозиционных деятелях. Он и его жена Ирина покинули Россию в 2021 году и переехали в Польшу в 2022 году, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Прошлым летом Рогова арестовали в Польше по подозрению в причастности к посылке со взрывчаткой. Он объяснил, что согласился принять ее как услугу другу.

Позже была арестована и его жена. Супругов обвиняют в сотрудничестве с ФСБ.

"В то же время он также начал получать деньги в обмен на сотрудничество", - говорится в обвинительном заключении.

Документы свидетельствуют, что Рогов несколько лет назад, находясь в России, был вынужден ФСБ проникнуть в местную ячейку оппозиции.

Ему дали одноразовый телефон и сим-карты для связи с куратором. Позже сотрудничество перешло на более высокий уровень, и Рогов имел личные встречи в квартире без обозначений вблизи штаба ФСБ.

Читайте: К пожизненному заключению приговорена агент ФСБ, которая наводила удары РФ по жилым районам Донецкой области, - СБУ

Передача данных через жену

В Польше Рогов попросил жену помочь передать кураторам зашифрованный USB-накопитель с докладами о российских активистах.

Известно, что:

  • USB был спрятан в пакете с сувенирами из Польши;

  • Его должны были отправить в Россию;

  • Цель - информирование ФСБ об оппозиционных деятелях в Польше.

Первое судебное слушание по делу Роговых запланировано на 8 декабря.

Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы готовили диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии.

Читайте: День Независимости Польши: в Варшаве 11 ноября запретят полеты дронов

Автор: 

Польша (8977) сотрудничество (763) ФСБ (1976) вербовка (283)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+18
Буває. Але їх не видно у тепловізор.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:56 Ответить
+15
"хороших русских" не буває!
показать весь комментарий
09.11.2025 21:54 Ответить
+14
Все, що треба знати про російську "опозицію".
показать весь комментарий
09.11.2025 22:03 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"хороших русских" не буває!
показать весь комментарий
09.11.2025 21:54 Ответить
Буває. Але їх не видно у тепловізор.
показать весь комментарий
09.11.2025 21:56 Ответить
здесь не все.этот чувак в Польше загулял.жена в ярости пошла и заявила на него в польские спецслужбы.так что ничего поляцы не раскрыли.ну а дальше все как в сообщении.медовая ловушка до добра не доведет
показать весь комментарий
09.11.2025 22:16 Ответить
Ну, майже як в статті. Агент Рогов не туди вставив накопичувач...
показать весь комментарий
09.11.2025 23:31 Ответить
Це коли хо...х...ли досі шукають адекватних русських, у чатрулетці, на ютубі у різніх блогерів....

Також цім грішать деякі ТВ канали коли показують нам - хороших кацапів.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:00 Ответить
Все, що треба знати про російську "опозицію".
показать весь комментарий
09.11.2025 22:03 Ответить
деякі українські блогери транслують хороших кацапів закривають їм обличчя.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:18 Ответить
У росіян генетично записано Гулаг і та опозиція яку не видно бо бояться , а та що бігає по Євросоюзі то все фсб. А так мали надію що в період перемін в росії підуть в авангарді перемін.Наївність най годі.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:07 Ответить
Руцкій апазиціонєр стучав на руцкіх апазиціонєрів , а ті стучали на нього та один на одного. Страна убєждьонних Павліків Морозових.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:13 Ответить
В першу чергу треба переловити і "стреножити" так званих "іноагентів",включаючи мальцева,варламова,шендеровіча і т.п.срань..
показать весь комментарий
09.11.2025 22:19 Ответить
Вже тиждень, як про це повідомляли
показать весь комментарий
09.11.2025 22:22 Ответить
Юлька навальна теж агент.
показать весь комментарий
09.11.2025 22:35 Ответить
У Польщі Рогов попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач з доповідями про російських активістів.
USB був захований у пакунку з сувенірами з Польщі.

А через хмарні сервіси наприклад, нє? Тільки накопичувач, тільки хардкор. Вірю
показать весь комментарий
09.11.2025 22:37 Ответить
Ну можна було ще на 3дюймовій дискеті..
показать весь комментарий
09.11.2025 22:46 Ответить
і посилку з вибухівкою, чомусь тупе створіння,
взяло на пошті...
такі факти..
показать весь комментарий
09.11.2025 23:10 Ответить
Стосовно посилок..зі мною історія така сталась..приходить повідомлення, що я щось замовила й на НП прийде. Тихо офігіваю, бо ніх не замовляла...тим більш - я не ходжу, все син забирає..а тут чітко на мене. Та сама адреса, де син забирає. Наші номери телефонів. Два тижні сралась з ними, щоб вони пошту перевіряли, погрожувала - що СБУ натравлю. Вони відвалили..і чим закінчилось? Це відділення закрили, бо там сталось НП..щось тихенько вибухнуло..ну не придурки?
показать весь комментарий
09.11.2025 23:21 Ответить
ось тут написоно, які методи використовують рашисти,
щоб посилити свій вплив в Європі,
наприклад через фіктивних опозиціонерів, гонимих в рф бізнесменів,
через віруючих рпц, та інше
приклади, як це робилося в Херсонській області, Криму.. лнр, днр
https://bylinetimes.com/2025/04/15/an-urgent-warning-to-the-west-from-the-ukrainian-elves-fighting-russian-infiltration/
показать весь комментарий
09.11.2025 23:07 Ответить
 
 