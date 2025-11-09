В Польше арестован "российский оппозиционер", который шпионил для ФСБ

В Польше арестованный российский "оппозиционный активист" Игорь Рогов признал, что работал тайным агентом российской ФСБ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Читайте также: К 9 и 15 годам приговорены трое агентов РФ, корректировавших вражеские удары по Черниговщине и Донетчине, - СБУ

Сотрудничество с ФСБ и арест в Польше

Сообщается, что Рогов предоставил информацию о других оппозиционных деятелях. Он и его жена Ирина покинули Россию в 2021 году и переехали в Польшу в 2022 году, сразу после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Прошлым летом Рогова арестовали в Польше по подозрению в причастности к посылке со взрывчаткой. Он объяснил, что согласился принять ее как услугу другу.

Позже была арестована и его жена. Супругов обвиняют в сотрудничестве с ФСБ.

"В то же время он также начал получать деньги в обмен на сотрудничество", - говорится в обвинительном заключении.

Документы свидетельствуют, что Рогов несколько лет назад, находясь в России, был вынужден ФСБ проникнуть в местную ячейку оппозиции.

Ему дали одноразовый телефон и сим-карты для связи с куратором. Позже сотрудничество перешло на более высокий уровень, и Рогов имел личные встречи в квартире без обозначений вблизи штаба ФСБ.

Читайте: К пожизненному заключению приговорена агент ФСБ, которая наводила удары РФ по жилым районам Донецкой области, - СБУ

Передача данных через жену

В Польше Рогов попросил жену помочь передать кураторам зашифрованный USB-накопитель с докладами о российских активистах.

Известно, что:

USB был спрятан в пакете с сувенирами из Польши;

Его должны были отправить в Россию;

Цель - информирование ФСБ об оппозиционных деятелях в Польше.

Первое судебное слушание по делу Роговых запланировано на 8 декабря.

Ранее мы сообщали, что российские спецслужбы готовили диверсии с дронами и взрывчаткой в Польше, Литве и Германии.

Читайте: День Независимости Польши: в Варшаве 11 ноября запретят полеты дронов