УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
19128 відвідувачів онлайн
Новини Завербовані агенти ФСБ
5 244 28

У Польщі заарештовано "російського опозиціонера", який шпигував для ФСБ

Затриманий у Польщі російський опозиціонер Рогов зізнався у роботі на ФСБ

У Польщі заарештований російський "опозиційний активіст" Ігор Рогов визнав, що працював таємним агентом російської ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Також читайте: До 9 та 15 років засуджено трьох агентів РФ, які коригували ворожі удари по Чернігівщині та Донеччині, - СБУ

Співпраця з ФСБ та арешт у Польщі

Повідомляється, що Рогов надав інформацію про інших опозиційних діячів. Він і його дружина Ірина залишили Росію у 2021 році та переїхали до Польщі у 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого літа Рогова заарештували у Польщі через підозру у причетності до посилки з вибухівкою. Він пояснив, що погодився прийняти її як послугу другові.

Пізніше була заарештована і його дружина. Подружжя обвинувачують у співпраці з ФСБ.

"У той час він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", - йдеться в обвинувальному висновку.

Документи свідчать, що Рогов декілька років тому, перебуваючи в Росії, був змушений ФСБ проникнути в місцевий осередок опозиції.

Йому дали одноразовий телефон та сім-карти для зв’язку з куратором. Пізніше співпраця перейшла на вищий рівень, і Рогов мав особисті зустрічі у квартирі без позначок поблизу штабу ФСБ.

Читайте: До довічного ув’язнення засуджено агентку ФСБ, яка наводила удари РФ по житлових районах Донеччини, - СБУ

Передача даних через дружину

У Польщі Рогов попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач з доповідями про російських активістів.

Відомо, що:

  • USB був захований у пакунку з сувенірами з Польщі;

  • Його мали надіслати до Росії;

  • Мета - інформування ФСБ про опозиційних діячів у Польщі.

Перше судове слухання у справі Рогових заплановане на 8 грудня.

Раніше ми повідомляли, що російські спецслужби готували диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині.

Читайте: День Незалежності Польщі: у Варшаві 11 листопада заборонять польоти дронів

Автор: 

Польща (9285) співпраця (1093) ФСБ (1539) вербування (302)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+27
Буває. Але їх не видно у тепловізор.
показати весь коментар
09.11.2025 21:56 Відповісти
+24
"хороших русских" не буває!
показати весь коментар
09.11.2025 21:54 Відповісти
+23
Все, що треба знати про російську "опозицію".
показати весь коментар
09.11.2025 22:03 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
"хороших русских" не буває!
показати весь коментар
09.11.2025 21:54 Відповісти
Буває. Але їх не видно у тепловізор.
показати весь коментар
09.11.2025 21:56 Відповісти
тому дивись пункт перший:

"хороших руЗьких" НЕ буває

.
показати весь коментар
10.11.2025 04:54 Відповісти
Я знаю одного, але він -- азербайджанський єврей.
показати весь коментар
10.11.2025 05:26 Відповісти
здесь не все.этот чувак в Польше загулял.жена в ярости пошла и заявила на него в польские спецслужбы.так что ничего поляцы не раскрыли.ну а дальше все как в сообщении.медовая ловушка до добра не доведет
показати весь коментар
09.11.2025 22:16 Відповісти
Ну, майже як в статті. Агент Рогов не туди вставив накопичувач...
показати весь коментар
09.11.2025 23:31 Відповісти
...на "гнізді" погорів

.
показати весь коментар
10.11.2025 04:56 Відповісти
Спецслужби могли при найменшій підозрі підложити під кацапа свою, або випадково злити дружині інфу про вже наявну коханку для роздору.
показати весь коментар
10.11.2025 08:51 Відповісти
Це коли хо...х...ли досі шукають адекватних русських, у чатрулетці, на ютубі у різніх блогерів....

Також цім грішать деякі ТВ канали коли показують нам - хороших кацапів.
показати весь коментар
09.11.2025 22:00 Відповісти
Все, що треба знати про російську "опозицію".
показати весь коментар
09.11.2025 22:03 Відповісти
деякі українські блогери транслують хороших кацапів закривають їм обличчя.
показати весь коментар
09.11.2025 22:18 Відповісти
У росіян генетично записано Гулаг і та опозиція яку не видно бо бояться , а та що бігає по Євросоюзі то все фсб. А так мали надію що в період перемін в росії підуть в авангарді перемін.Наївність най годі.
показати весь коментар
09.11.2025 22:07 Відповісти
Руцкій апазиціонєр стучав на руцкіх апазиціонєрів , а ті стучали на нього та один на одного. Страна убєждьонних Павліків Морозових.
показати весь коментар
09.11.2025 22:13 Відповісти
В першу чергу треба переловити і "стреножити" так званих "іноагентів",включаючи мальцева,варламова,шендеровіча і т.п.срань..
показати весь коментар
09.11.2025 22:19 Відповісти
Вже тиждень, як про це повідомляли
показати весь коментар
09.11.2025 22:22 Відповісти
Юлька навальна теж агент.
показати весь коментар
09.11.2025 22:35 Відповісти
У Польщі Рогов попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач з доповідями про російських активістів.
USB був захований у пакунку з сувенірами з Польщі.

А через хмарні сервіси наприклад, нє? Тільки накопичувач, тільки хардкор. Вірю
показати весь коментар
09.11.2025 22:37 Відповісти
Ну можна було ще на 3дюймовій дискеті..
показати весь коментар
09.11.2025 22:46 Відповісти
і посилку з вибухівкою, чомусь тупе створіння,
взяло на пошті...
такі факти..
показати весь коментар
09.11.2025 23:10 Відповісти
Стосовно посилок..зі мною історія така сталась..приходить повідомлення, що я щось замовила й на НП прийде. Тихо офігіваю, бо ніх не замовляла...тим більш - я не ходжу, все син забирає..а тут чітко на мене. Та сама адреса, де син забирає. Наші номери телефонів. Два тижні сралась з ними, щоб вони пошту перевіряли, погрожувала - що СБУ натравлю. Вони відвалили..і чим закінчилось? Це відділення закрили, бо там сталось НП..щось тихенько вибухнуло..ну не придурки?
показати весь коментар
09.11.2025 23:21 Відповісти
люди, які ведуть цей, та інший,
бізнес,
ще не зрозуміли, напевно, що іде війна..
будуть диверсії,
буде зрада,
і що потрібно бути обережним..
показати весь коментар
09.11.2025 23:57 Відповісти
Нелякані ідіоти. Я так називаю.
показати весь коментар
10.11.2025 00:34 Відповісти
Ну можна було ще на 3дюймовій дискеті..

Ну на дискеті це тільки Петров з Бошировим могли
показати весь коментар
09.11.2025 23:55 Відповісти
Та по приколу можна було й на 5.25 записати)))
показати весь коментар
10.11.2025 00:38 Відповісти
ось тут написоно, які методи використовують рашисти,
щоб посилити свій вплив в Європі,
наприклад через фіктивних опозиціонерів, гонимих в рф бізнесменів,
через віруючих рпц, та інше
приклади, як це робилося в Херсонській області, Криму.. лнр, днр
https://bylinetimes.com/2025/04/15/an-urgent-warning-to-the-west-from-the-ukrainian-elves-fighting-russian-infiltration/
показати весь коментар
09.11.2025 23:07 Відповісти
Сруцня ******, роговы, латынины и прочие ************ жопозиционеры.
показати весь коментар
10.11.2025 00:46 Відповісти
кремлевские спецслужбы любят засылать агентуру в другие страны, под видом:
"оппозиционеров", "журналистов", "политтехнологов", "травел-блогеров", "бывших заключенных", "тех кто в розыске", новых иммигрантов и т.д.
показати весь коментар
10.11.2025 09:32 Відповісти
Всі московити, що вважають себе опозицією, зараз воюють за Україну! Всі інші це завербовані або ідейні фсбшники!
показати весь коментар
10.11.2025 09:34 Відповісти
 
 