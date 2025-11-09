У Польщі заарештовано "російського опозиціонера", який шпигував для ФСБ
У Польщі заарештований російський "опозиційний активіст" Ігор Рогов визнав, що працював таємним агентом російської ФСБ.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.
Співпраця з ФСБ та арешт у Польщі
Повідомляється, що Рогов надав інформацію про інших опозиційних діячів. Він і його дружина Ірина залишили Росію у 2021 році та переїхали до Польщі у 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Минулого літа Рогова заарештували у Польщі через підозру у причетності до посилки з вибухівкою. Він пояснив, що погодився прийняти її як послугу другові.
Пізніше була заарештована і його дружина. Подружжя обвинувачують у співпраці з ФСБ.
"У той час він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", - йдеться в обвинувальному висновку.
Документи свідчать, що Рогов декілька років тому, перебуваючи в Росії, був змушений ФСБ проникнути в місцевий осередок опозиції.
Йому дали одноразовий телефон та сім-карти для зв’язку з куратором. Пізніше співпраця перейшла на вищий рівень, і Рогов мав особисті зустрічі у квартирі без позначок поблизу штабу ФСБ.
Передача даних через дружину
У Польщі Рогов попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач з доповідями про російських активістів.
Відомо, що:
-
USB був захований у пакунку з сувенірами з Польщі;
-
Його мали надіслати до Росії;
-
Мета - інформування ФСБ про опозиційних діячів у Польщі.
Перше судове слухання у справі Рогових заплановане на 8 грудня.
Раніше ми повідомляли, що російські спецслужби готували диверсії з дронами та вибухівкою у Польщі, Литві та Німеччині.
"хороших руЗьких" НЕ буває
Також цім грішать деякі ТВ канали коли показують нам - хороших кацапів.
А через хмарні сервіси наприклад, нє? Тільки накопичувач, тільки хардкор. Вірю
взяло на пошті...
такі факти..
бізнес,
ще не зрозуміли, напевно, що іде війна..
будуть диверсії,
буде зрада,
і що потрібно бути обережним..
Ну на дискеті це тільки Петров з Бошировим могли
щоб посилити свій вплив в Європі,
наприклад через фіктивних опозиціонерів, гонимих в рф бізнесменів,
через віруючих рпц, та інше
приклади, як це робилося в Херсонській області, Криму.. лнр, днр
https://bylinetimes.com/2025/04/15/an-urgent-warning-to-the-west-from-the-ukrainian-elves-fighting-russian-infiltration/
"оппозиционеров", "журналистов", "политтехнологов", "травел-блогеров", "бывших заключенных", "тех кто в розыске", новых иммигрантов и т.д.