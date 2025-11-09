У Польщі заарештовано "російського опозиціонера", який шпигував для ФСБ

У Польщі заарештований російський "опозиційний активіст" Ігор Рогов визнав, що працював таємним агентом російської ФСБ.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Співпраця з ФСБ та арешт у Польщі

Повідомляється, що Рогов надав інформацію про інших опозиційних діячів. Він і його дружина Ірина залишили Росію у 2021 році та переїхали до Польщі у 2022 році, одразу після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Минулого літа Рогова заарештували у Польщі через підозру у причетності до посилки з вибухівкою. Він пояснив, що погодився прийняти її як послугу другові.

Пізніше була заарештована і його дружина. Подружжя обвинувачують у співпраці з ФСБ.

"У той час він також почав отримувати гроші в обмін на співпрацю", - йдеться в обвинувальному висновку.

Документи свідчать, що Рогов декілька років тому, перебуваючи в Росії, був змушений ФСБ проникнути в місцевий осередок опозиції.

Йому дали одноразовий телефон та сім-карти для зв’язку з куратором. Пізніше співпраця перейшла на вищий рівень, і Рогов мав особисті зустрічі у квартирі без позначок поблизу штабу ФСБ.

Передача даних через дружину

У Польщі Рогов попросив дружину допомогти передати кураторам зашифрований USB-накопичувач з доповідями про російських активістів.

Відомо, що:

USB був захований у пакунку з сувенірами з Польщі;

Його мали надіслати до Росії;

Мета - інформування ФСБ про опозиційних діячів у Польщі.

Перше судове слухання у справі Рогових заплановане на 8 грудня.

