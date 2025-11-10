РУС
Новости Германия готовится к нападению России
1 409 7

Берлин купит 20 вертолетов Airbus на миллиард евро

Германия получит 20 новых вертолетов H145M

Германия планирует приобрести еще 20 военных вертолетов Airbus H145M на сумму около 931 млн евро.

Что известно

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters, поставки вертолетов должны начаться в 2027 году и продлиться два года.

Об этом говорится в правительственном документе, который подготовило министерство финансов Германии для представления в парламент.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": AfD в Германии подозревают в шпионаже в пользу России, - Der Spiegel

Ключевые детали заказа:

  • Общая стоимость - 931 млн евро;

  • Будет приобретено 20 вертолетов, из них:

    • 15 - для боевых задач;

    • 5 - для обучения спецподразделений;

  • Соглашение завершает рамочный контракт 2023 года на 82 вертолета H145M;

  • Уже заказано 62 единицы;

  • Финансирование будет осуществляться за счет специального фонда модернизации армии;

  • Общая стоимость эксплуатации всех 82 вертолетов до 2048 года оценивается почти в 3 млрд евро.

Что ранее

Правительство Германии планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине - предлагается выделить дополнительные 3 млрд евро.

Германия предоставила Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.

Читайте: Россия способна на ограниченное нападение на НАТО "уже завтра", - генерал Бундесвера Зольфранк

Автор: 

Германия (7369) оборона (5324) вертолёт (1130)
Гелікоптери Airbus невдалі копії совкових Мі.
10.11.2025 02:34 Ответить
Це ж скільки скломоя треба вилакати, щоб в Еірбасі побачити копію Мі?

10.11.2025 06:17 Ответить
А нічого, що усі мі - невдалі копії американських гелікоптерів?
10.11.2025 08:24 Ответить
 
 