Берлин купит 20 вертолетов Airbus на миллиард евро
Германия планирует приобрести еще 20 военных вертолетов Airbus H145M на сумму около 931 млн евро.
Что известно
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на агентство Reuters, поставки вертолетов должны начаться в 2027 году и продлиться два года.
Об этом говорится в правительственном документе, который подготовило министерство финансов Германии для представления в парламент.
Ключевые детали заказа:
Общая стоимость - 931 млн евро;
Будет приобретено 20 вертолетов, из них:
15 - для боевых задач;
5 - для обучения спецподразделений;
Соглашение завершает рамочный контракт 2023 года на 82 вертолета H145M;
Уже заказано 62 единицы;
Финансирование будет осуществляться за счет специального фонда модернизации армии;
Общая стоимость эксплуатации всех 82 вертолетов до 2048 года оценивается почти в 3 млрд евро.
Что ранее
Правительство Германии планирует значительно увеличить финансовую помощь Украине - предлагается выделить дополнительные 3 млрд евро.
Германия предоставила Украине зенитно-ракетные комплексы Patriot.
