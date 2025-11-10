Берлін купить 20 гелікоптерів Airbus на мільярд євро

Німеччина планує придбати ще 20 військових вертольотів Airbus H145M на суму близько 931 млн євро.

Що відомо

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, постачання гелікоптерів мають розпочатися у 2027 році й триватимуть два роки.

Про це йдеться в урядовому документі, який підготувало міністерство фінансів Німеччини для подання у парламент.

Ключові деталі замовлення:

Загальна вартість - 931 млн євро;

Придбано буде 20 вертольотів, з них: 15 - для бойових завдань; 5 - для навчання спецпідрозділів;

Угода завершує рамковий контракт 2023 року на 82 вертольоти H145M;

Уже замовлено 62 одиниці;

Фінансування відбуватиметься за рахунок спеціального фонду модернізації армії;

Загальна вартість експлуатації всіх 82 вертольотів до 2048 року оцінюється майже у 3 млрд євро.

Що раніше

Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні - пропонується виділити додаткові 3 млрд євро.

Німеччина надала Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

