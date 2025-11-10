Новини Німеччина готується до нападу Росії
2 251 9

Берлін купить 20 гелікоптерів Airbus на мільярд євро

Німеччина отримає 20 нових гелікоптерів H145M

Німеччина планує придбати ще 20 військових вертольотів Airbus H145M на суму близько 931 млн євро.

Що відомо 

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, постачання гелікоптерів мають розпочатися у 2027 році й триватимуть два роки.

Про це йдеться в урядовому документі, який підготувало міністерство фінансів Німеччини для подання у парламент.

Ключові деталі замовлення:

  • Загальна вартість - 931 млн євро;

  • Придбано буде 20 вертольотів, з них:

    • 15 - для бойових завдань;

    • 5 - для навчання спецпідрозділів;

  • Угода завершує рамковий контракт 2023 року на 82 вертольоти H145M;

  • Уже замовлено 62 одиниці;

  • Фінансування відбуватиметься за рахунок спеціального фонду модернізації армії;

  • Загальна вартість експлуатації всіх 82 вертольотів до 2048 року оцінюється майже у 3 млрд євро.

Що раніше 

Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні - пропонується виділити додаткові 3 млрд євро. 

Німеччина надала Україні зенітно-ракетні комплекси Patriot.

Німеччина (8046) оборона (4941) вертоліт (915)
Гелікоптери Airbus невдалі копії совкових Мі.
10.11.2025 02:34 Відповісти
Це ж скільки скломоя треба вилакати, щоб в Еірбасі побачити копію Мі?

10.11.2025 06:17 Відповісти
А нічого, що усі мі - невдалі копії американських гелікоптерів?
10.11.2025 08:24 Відповісти
Более менее копией является лишь МИ-4 который внешне и по компоновке напоминает Сикорский S-55, но неудачным его назвать нельзя т.к. широко эксплуатировался лет 20 во многих странах. Самый удачный и растиражированный -МИ-8 к моменту своего создания никакой копией не был
10.11.2025 10:48 Відповісти
Я цю байку 50 років слухав, про неймовірну радянську техніку та геніїв-винахідників.
Німці що допомогли - те працювало, а все інше відра помийні.
10.11.2025 11:15 Відповісти
 
 