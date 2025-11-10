Берлін купить 20 гелікоптерів Airbus на мільярд євро
Німеччина планує придбати ще 20 військових вертольотів Airbus H145M на суму близько 931 млн євро.
Що відомо
Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на агентство Reuters, постачання гелікоптерів мають розпочатися у 2027 році й триватимуть два роки.
Про це йдеться в урядовому документі, який підготувало міністерство фінансів Німеччини для подання у парламент.
Ключові деталі замовлення:
-
Загальна вартість - 931 млн євро;
-
Придбано буде 20 вертольотів, з них:
-
15 - для бойових завдань;
-
5 - для навчання спецпідрозділів;
-
-
Угода завершує рамковий контракт 2023 року на 82 вертольоти H145M;
-
Уже замовлено 62 одиниці;
-
Фінансування відбуватиметься за рахунок спеціального фонду модернізації армії;
-
Загальна вартість експлуатації всіх 82 вертольотів до 2048 року оцінюється майже у 3 млрд євро.
Що раніше
Уряд Німеччини планує значно збільшити фінансову допомогу Україні - пропонується виділити додаткові 3 млрд євро.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Німці що допомогли - те працювало, а все інше відра помийні.