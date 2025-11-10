РУС
Вопрос ввода войск ЕС в Украину требует взвешенности, - Зеленский

Зеленский осторожно о войсках ЕС в Украине

Союзники готовы отправить войска после завершения войны. Сейчас акцент - сохранить поддержку и избежать давления на партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", - отметил президент, комментируя готовность Великобритании и Франции направить свои войска в Украину после заключения мирного соглашения.

Зеленский заявил, что решение о возможном направлении военных контингентов в Украину остается суверенным выбором каждого государства-партнера. По его словам, Киев не имеет права давить на союзников, поскольку чрезмерные требования могут поставить под угрозу дальнейшую финансовую и оборонную поддержку.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть британских военных в Украине раньше, в частности для усиления защиты границы с Беларусью, Зеленский признал:

"Конечно. Мы просим о многих вещах - оружии, поддержке, членстве в ЕС и НАТО".

Президент напомнил, что вопрос возможного ввода иностранных военных рассматривался Киевом вместе с партнерами в контексте гарантий безопасности - преимущественно после завершения войны.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Великобритания разрабатывает планы развертывания войск в Украине после перемирия с РФ, - Гилли

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Зеленский Владимир (22524) миротворцы (1239) война в Украине (6800)
+9
Oleksandr Khromushyn: Було б справедливо, якщо б після кожного обстрілу і занурення в темряву зі всіх динаміків нагадували гасла притрушених виборців: "Гірше не буде, аби не Порошенко, хоч поржом"… Втім, велика кількість шарікових вже на цвинтарях або втекли в ЄС, або заперечують, що голосували колись за ЗЕзл@.
10.11.2025 07:48 Ответить
+8
10.11.2025 07:34 Ответить
+6
К сожалению, 73% контуженных 95 га даже сейчас ничего не поняли. Они не поняли, в какую катастрофу бросили Украину в апреле девятнадцатого года. Они не понимают чем это грозит сейчас. Не хочу быть плохим пророком, но дела на фронте складываются не весело. Даже представить не хочется, чем это может обернуться.
10.11.2025 07:49 Ответить
10.11.2025 07:34 Ответить
К сожалению, 73% контуженных 95 га даже сейчас ничего не поняли. Они не поняли, в какую катастрофу бросили Украину в апреле девятнадцатого года. Они не понимают чем это грозит сейчас. Не хочу быть плохим пророком, но дела на фронте складываются не весело. Даже представить не хочется, чем это может обернуться.
10.11.2025 07:49 Ответить
а буде те що й є - мясорубка.такий план цієї війни - знищення людей.
10.11.2025 07:51 Ответить
І для успішної реалізації плану "потужний" призначив уроженця росії, який здає місто за містом,
а "потужний" вдає, ніби нічого страшного, так і треба
10.11.2025 08:06 Ответить
10.11.2025 07:55 Ответить
Вова не хоче ділитися Пабедою
10.11.2025 07:37 Ответить
💥«Взорвали! В корабль попали» - в Туапсе прилетіло по порту, є пожежа біля причалу і ймовірно є влучання в вороже корито

Крім того, дрони атакували 9 областей росії, зокрема, залізничну інфраструктуру під Ростовом.
10.11.2025 07:42 Ответить
Потужно та незламно!
10.11.2025 07:47 Ответить
«Лідери бояться своїх суспільств.» - лише клоуну-малоросу абсолютно начхати на своє українське суспільство.
10.11.2025 07:50 Ответить
Яке своє суспільство для нього? Він тут на гастролях
10.11.2025 07:58 Ответить
Короч, чувак незацікавлений
10.11.2025 07:51 Ответить
10.11.2025 07:53 Ответить
⚡️Світла не буде по 12 годин ще довго: Трипільську та Зміївську ТЕС повністю зруйновано. Нині нуль генерації, - ЕП пише, що попри зусилля енергетиків, ситуація залишається складною.
10.11.2025 07:52 Ответить
в Мене по 7 годин
10.11.2025 07:53 Ответить
Мені передостанній раз вже не 15, а 12 обіцяли..а зараз взагалі - сказали о 9 врублять!..поки шукаю павербанк купити🤪🥴
10.11.2025 08:23 Ответить
"Лідери бояться своїх суспільств. Вони не хочуть бути втягнутими у війну", - зазначив президент.
А от Зе війни зовсім не боявся - розміновував Чонгар та Перекоп, кликав всіх на шашлики, зупиняв ракетні програми, вкладав в Аатодор в 7 разів більше, ніж в оборону... Ігнорував попередження тих лідерів, яких зараз критикує...
10.11.2025 08:01 Ответить
У нарка нормальне суспільство іпонатів в більшості.Залишити зрадника при владі,цей феномен буде вивчати медицина.
10.11.2025 08:22 Ответить
Думка наріка-зрадника дуже важлива.Без новин від цього уйорка не спить більшість ********* населення
10.11.2025 08:19 Ответить
Вечерний бедосик.
10.11.2025 08:30 Ответить
Шо цей Зебіл несе?
Зрадник!
10.11.2025 08:34 Ответить
Як все таки добре, що у ЄС є такий Вова, який нічого і нікого не боїться, тільки в бункер ховається, коли ракети летять.
10.11.2025 08:50 Ответить
 
 