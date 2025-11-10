Вопрос ввода войск ЕС в Украину требует взвешенности, - Зеленский
Союзники готовы отправить войска после завершения войны. Сейчас акцент - сохранить поддержку и избежать давления на партнеров.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.
"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", - отметил президент, комментируя готовность Великобритании и Франции направить свои войска в Украину после заключения мирного соглашения.
Зеленский заявил, что решение о возможном направлении военных контингентов в Украину остается суверенным выбором каждого государства-партнера. По его словам, Киев не имеет права давить на союзников, поскольку чрезмерные требования могут поставить под угрозу дальнейшую финансовую и оборонную поддержку.
Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть британских военных в Украине раньше, в частности для усиления защиты границы с Беларусью, Зеленский признал:
"Конечно. Мы просим о многих вещах - оружии, поддержке, членстве в ЕС и НАТО".
Президент напомнил, что вопрос возможного ввода иностранных военных рассматривался Киевом вместе с партнерами в контексте гарантий безопасности - преимущественно после завершения войны.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Але, з огляду на непрямі ознаки, хочу зрозуміти, за що з 2022 року Україна віддала сотні тисяч життів своїх кращих синів і дочок?
За те, щоб сотня, чи тисяча клептократів збагатилася на десятки мільярдів доларів? За те, щоб паскуди не подавилися золотими яйцями?
Українці, врешті, мають отямитися. Бо брехлива пропаганда та вбивча діяльність служок сіоністів може покласти хрест на існуванні держави.
А дегенерати, які привели до влади зелемського, хай втішаються.
Без води, без світла, без тепла.
Він - ваш вирок, сподіваюся, памʼятаєте.
а "потужний" вдає, ніби нічого страшного, так і треба
Крім того, дрони атакували 9 областей росії, зокрема, залізничну інфраструктуру під Ростовом.
А от Зе війни зовсім не боявся - розміновував Чонгар та Перекоп, кликав всіх на шашлики, зупиняв ракетні програми, вкладав в Аатодор в 7 разів більше, ніж в оборону... Ігнорував попередження тих лідерів, яких зараз критикує...
Зрадник!