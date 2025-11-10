Вопрос ввода войск ЕС в Украину требует взвешенности, - Зеленский

Союзники готовы отправить войска после завершения войны. Сейчас акцент - сохранить поддержку и избежать давления на партнеров.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил в интервью The Guardian президент Украины Владимир Зеленский.

"Лидеры боятся своих обществ. Они не хотят быть втянутыми в войну", - отметил президент, комментируя готовность Великобритании и Франции направить свои войска в Украину после заключения мирного соглашения.

Зеленский заявил, что решение о возможном направлении военных контингентов в Украину остается суверенным выбором каждого государства-партнера. По его словам, Киев не имеет права давить на союзников, поскольку чрезмерные требования могут поставить под угрозу дальнейшую финансовую и оборонную поддержку.

Отвечая на вопрос, хотел бы он видеть британских военных в Украине раньше, в частности для усиления защиты границы с Беларусью, Зеленский признал:

"Конечно. Мы просим о многих вещах - оружии, поддержке, членстве в ЕС и НАТО".

Президент напомнил, что вопрос возможного ввода иностранных военных рассматривался Киевом вместе с партнерами в контексте гарантий безопасности - преимущественно после завершения войны.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не на линию фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон подчеркнул важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.