Обстрелы Хмельницкой области
Враг атаковал "Кинжалом" Хмельницкую область: обошлось без разрушений и пострадавших

кинжал на Хмельницкую область

В ночь на понедельник, 10 ноября 2025 года, войска РФ пытались нанести удар по территории Хмельницкой области.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.

"Этой ночью область была атакована врагом. Обошлось без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.

Чем бил враг?

По данным Воздушных сил, враг запустил в сторону области ракету типа "Кинжал".

"Старкон - в укрытие!", - сообщили около 1 часа ночи Воздушные силы.

Больше информации на данный момент не известно.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Хмельницком задержан агент ФСБ, который наводил удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры.

