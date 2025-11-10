Враг атаковал "Кинжалом" Хмельницкую область: обошлось без разрушений и пострадавших
В ночь на понедельник, 10 ноября 2025 года, войска РФ пытались нанести удар по территории Хмельницкой области.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Хмельницкой ОГА Сергей Тюрин, информирует Цензор.НЕТ.
"Этой ночью область была атакована врагом. Обошлось без разрушений и пострадавших", - говорится в сообщении.
Чем бил враг?
По данным Воздушных сил, враг запустил в сторону области ракету типа "Кинжал".
"Старкон - в укрытие!", - сообщили около 1 часа ночи Воздушные силы.
Больше информации на данный момент не известно.
Что предшествовало?
Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что в Хмельницком задержан агент ФСБ, который наводил удары РФ по объектам военной и критической инфраструктуры.
