2 698 4
Ворог атакував "Кинджалом" Хмельниччину: обійшлося без руйнувань та постраждалих
У ніч проти понеділка, 10 листопада 2025 року, війська РФ намагалися вдарити по території Хмельницької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.
"Цієї ночі область була атакована ворогом. Обійшлось без руйнувань та постраждалих", - йдеться у повідомленні.
Чим бив ворог?
За даними Повітряних сил, ворог запустив у бік області ракету типу "Кинджал".
"Старкон - в укриття!", - інформували близько 1 години ночі Повітряні сили.
Більше інформації на цю мить не відомо.
Що передувало?
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькому затримано агента ФСБ, який наводив удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури.
