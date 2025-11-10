Ворог атакував "Кинджалом" Хмельниччину: обійшлося без руйнувань та постраждалих

У ніч проти понеділка, 10 листопада 2025 року, війська РФ намагалися вдарити по території Хмельницької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Хмельницької ОВА Сергій Тюрін, інформує Цензор.НЕТ.

"Цієї ночі область була атакована ворогом. Обійшлось без руйнувань та постраждалих", - йдеться у повідомленні.

Чим бив ворог?

За даними Повітряних сил, ворог запустив у бік області ракету типу "Кинджал".

"Старкон - в укриття!", - інформували близько 1 години ночі Повітряні сили.

Більше інформації на цю мить не відомо.

Що передувало?

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що у Хмельницькому затримано агента ФСБ, який наводив удари РФ по об'єктах військової та критичної інфраструктури.

https://t.me/war_monitor/34682 Монітор знову напише, що знищено n - цілей.
Так переможемо!
10.11.2025 08:30 Відповісти
напише шо з кулемета збили
10.11.2025 08:44 Відповісти
10.11.2025 10:49 Відповісти
 
 