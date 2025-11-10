РУС
Словацкая прокуратура не нашла нарушений в передаче Украине истребителей МиГ-29: дело закрыто

Словацкие правоохранители не обнаружили состава преступления в решениях предыдущего правительства о передаче Украине советских истребителей МиГ-29 и системы противовоздушной обороны КУБ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на портал Aktuality.

Пресс-секретарь областной прокуратуры Габриэла Ковач сообщила, что 30 октября было прекращено следствие по делу о передаче Украине МиГ-29 и системы КУБ, которое было начато после полномасштабного вторжения России.

По ее словам, не удалось доказать, что члены тогдашнего правительства "действовали с целью получения незаконной выгоды или превышали свои полномочия".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Румыния поднимала в воздух истребители F-16 и Eurofighter из-за атак РФ вблизи Дуная

Ковач уточнила, что в целом расследование охватывало пять уголовных производств: одно было закрыто, еще два отклонены из-за отсутствия состава преступления, а в остальных двух следствие продолжается.

Что предшествовало?

В июне словацкая полиция предприняла попытку задержать бывшего министра обороны Ярослава Надя и нескольких других чиновников в рамках расследования передачи Украине военного оборудования.

В том же месяце в Словакии полиция задержала восемь человек, в том числе чиновников Министерства обороны страны, в рамках расследования Европейской прокуратуры (EPPO) о возможном нецелевом использовании средств, выделенных на военную помощь Украине.

Тільки пілоти України можуть піднімати в небо "срср"овський металобрухт та ще й збивати аналоговнетовські літаки і шахеди!
10.11.2025 17:02 Ответить
Всі країни торгують зброєю без обмежень (аби платили). Чому Словаччині не можна трохи заробити на совковому металобрухті?
10.11.2025 17:18 Ответить
Смердюча консерва від ****** в Словаччині, не спрацювала, як він розраховував!! Агенти ******, обісралися!!
10.11.2025 17:28 Ответить
 
 