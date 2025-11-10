Словацька прокуратура не знайшла порушень у передачі Україні винищувачів МіГ-29: справу закрито

Словацькі правоохоронці не виявили складу злочину в рішеннях попереднього уряду про передачу Україні радянських винищувачів МіГ-29 та системи протиповітряної оборони КУБ.

Речниця обласної прокуратури Габріела Ковач повідомила, що 30 жовтня було припинене слідство у справі про передання Україні МіГ-29 і системи КУБ, яку розпочали після повномасштабного вторгнення Росії.

За її словами, не вдалося довести, що члени тодішнього уряду "діяли з метою отримання незаконної вигоди або перевищували свої повноваження".

Ковач уточнила, що загалом розслідування охоплювало п’ять кримінальних проваджень: одне було закрито, ще два відхилені через відсутність складу злочину, а в інших двох слідство триває.

Що передувало?

У червні словацька поліція здійснила спробу затримати колишнього міністра оборони Ярослава Надя та кілька інших посадовців у межах розслідування передання Україні військового обладнання.

Того ж місяця у Словаччині поліція затримала вісьмох осіб, у тому числі чиновників Міністерства оборони країни, в рамках розслідування Європейської прокуратури (EPPO) щодо можливого нецільового використання коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Тільки пілоти України можуть піднімати в небо "срср"овський металобрухт та ще й збивати аналоговнетовські літаки і шахеди!
10.11.2025 17:02 Відповісти
Всі країни торгують зброєю без обмежень (аби платили). Чому Словаччині не можна трохи заробити на совковому металобрухті?
10.11.2025 17:18 Відповісти
10.11.2025 17:28
10.11.2025 17:28 Відповісти
11.11.2025 08:59
11.11.2025 08:59 Відповісти
 
 