ЕС в будущем возобновит диалог с Россией, - Стубб

Президент Финляндии предсказал возобновление контактов между ЕС и РФ

Президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что со временем Европейский Союз возобновит диалог с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии немецкому изданию DW.

Европа готовится к будущему формату переговоров

Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса уже продолжается среди европейских лидеров более года.

"За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком бы формате это ни было, диалог обязательно будет возобновлен", – сказал Стубб.

Стубб также подчеркнул, что любые контакты с Россией должны происходить только по согласованной позиции всех членов Евросоюза.

"На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния следует говорить публично", - добавил глава Финляндии.

Что ранее

Московія розвалиться, тоді буде діалог з Інгрією, Ічкерією...
13.11.2025 00:18 Ответить
Придурки. Разум покинул этот мир. Эра ***...нов пришла. "Пропал Калабуховский дом...". Рекомендовал бы Стуббу не посещать Хиетаниеми, ибо Маннергейм лично восстанет из могилы и придушит идиота.
13.11.2025 01:07 Ответить
Звісно відновите - куди ж ви дінетесь ?
І ***** це чудово розуміє ...
13.11.2025 01:32 Ответить
Сподіваюся Європа буде вічно воювати з Ордою, поки хто-небудь не здохне. Вони це заслужили.
13.11.2025 01:57 Ответить
Ну ладно, Трамп - *********** прикоцаний. А ти то куди лізеш із висунутим язиком?
13.11.2025 02:29 Ответить
Всі ці розмови не про головне
13.11.2025 04:54 Ответить
 
 