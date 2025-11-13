ЕС в будущем возобновит диалог с Россией, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что со временем Европейский Союз возобновит диалог с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии немецкому изданию DW.
Европа готовится к будущему формату переговоров
Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса уже продолжается среди европейских лидеров более года.
"За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком бы формате это ни было, диалог обязательно будет возобновлен", – сказал Стубб.
Стубб также подчеркнул, что любые контакты с Россией должны происходить только по согласованной позиции всех членов Евросоюза.
"На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния следует говорить публично", - добавил глава Финляндии.
Что ранее
- Ранее Александр Стубб заявил в интервью BBC, что именно Дональд Трамп, по его мнению, является "единственным, кто может заставить" российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне против Украины.
- Также он предположил, что Путин и Зеленский могут провести встречу на саммите G20 в Африке в конце ноября.
