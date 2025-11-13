ЕС в будущем возобновит диалог с Россией, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб выразил убеждение, что со временем Европейский Союз возобновит диалог с Россией. Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил в комментарии немецкому изданию DW.

Европа готовится к будущему формату переговоров

Политик подчеркнул, что обсуждение этого вопроса уже продолжается среди европейских лидеров более года.

"За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами. В какой-то момент, в каком бы формате это ни было, диалог обязательно будет возобновлен", – сказал Стубб.

Стубб также подчеркнул, что любые контакты с Россией должны происходить только по согласованной позиции всех членов Евросоюза.

"На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния следует говорить публично", - добавил глава Финляндии.

Что ранее

Ранее Александр Стубб заявил в интервью BBC, что именно Дональд Трамп, по его мнению, является "единственным, кто может заставить" российского диктатора Владимира Путина сесть за стол переговоров по войне против Украины.

Также он предположил, что Путин и Зеленский могут провести встречу на саммите G20 в Африке в конце ноября.

