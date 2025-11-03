Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20 в ноябре, - Стубб
Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что диктатор РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу на саммите G20 в Африке в конце ноября.
Его цитирует издание Yle, передает Цензор.НЕТ.
Мирные переговоры
Перед этим Стубб заявил, что президенты США Дональд Трамп и Путин могут также встретиться в Африке в конце ноября на саммите G20.
По словам лидера Финляндии, хотя сейчас нет признаков скорого прекращения огня или перемирия, "работа за кулисами будет продолжаться".
Саммит Путина и Зеленского
Стубб заявил, что подход Финляндии к войне в Украине остается неизменным: военное и экономическое давление на Россию необходимо усилить, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.
По мнению финского лидера, вероятная возможность для этого может возникнуть в конце этого месяца в Южной Африке.
"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", - добавил Стубб.
Отмена встречи Трампа и Путина
- 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
- 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.
- тобто - про поразку і капітуляцію РФії питання ними навіть не ставиться ?!
Це - для початку
Але! Якщо він залишив у заповіті: нехай мої рештки зїсть Цар звірів на континенті Африка - колиски людства! Всім відомо, що лідер кацапів за життю був великий оригінал - хлопчика в животик, віоланчелісту під віоланчелью і т. ін.