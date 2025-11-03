РУС
Встреча Зеленского и Путина
Зеленский и Путин могут встретиться на саммите G20 в ноябре, - Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб

Президент Финляндии Александр Стубб предположил, что диктатор РФ Владимир Путин и президент Украины Владимир Зеленский могут провести встречу на саммите G20 в Африке в конце ноября.

Его цитирует издание Yle, передает Цензор.НЕТ.

Мирные переговоры

Перед этим Стубб заявил, что президенты США Дональд Трамп и Путин могут также встретиться в Африке в конце ноября на саммите G20.

По словам лидера Финляндии, хотя сейчас нет признаков скорого прекращения огня или перемирия, "работа за кулисами будет продолжаться".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп единственный может заставить Путина к переговорам: Нужна сила кнута, пряником уже была Аляска, - Стубб

Саммит Путина и Зеленского

Стубб заявил, что подход Финляндии к войне в Украине остается неизменным: военное и экономическое давление на Россию необходимо усилить, чтобы заставить Путина сесть за стол переговоров.

По мнению финского лидера, вероятная возможность для этого может возникнуть в конце этого месяца в Южной Африке.

"Если в течение следующих двух-трех недель ситуация будет развиваться так, как ожидается, то, возможно, местом встречи Путина и Зеленского станет саммит G20 в Йоханнесбурге", - добавил Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп до сих пор считает возможной встречу Зеленского и Путина, - Белый дом

Отмена встречи Трампа и Путина

  • 21 октября СМИ со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что планирование встречи президента США Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина в Будапеште пока "приостановлено".
  • 22 октября президент США Дональд Трамп отменил запланированную встречу с президентом России Владимиром Путиным, которая должна была состояться в Будапеште.

Зеленский Владимир путин владимир Стубб Александр
